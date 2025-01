Leeds United'a şampiyonluk yolunda Blackburn darbesi

Şampiyonluk yarışında lider konumda bulunan Leeds United, Elland Road’da Blackburn Rovers’a karşı galibiyet alamayarak, son dakikada gelen golle 1-1’lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Paschal Struijk’ın 87. dakikada kazandığı penaltı golü, Leeds’in öne geçmesini sağlarken, Blackburn Rovers’tan Batth, maçı berabere bitiren golü attı. Karşılaşma boyunca Leeds, topla daha fazla oynayan taraf olsa da etkili olamadı.

İlk yarı boyunca Leeds United, maçın kontrolünü elinde tutmaya çalıştı ancak Blackburn defansı, hızlı ve disiplinli bir şekilde rakiplerine geçit vermedi. Joel Piroe, Dan James ve Brenden Aaronson’ın çabaları, Blackburn kalecisi Aynsley Pears tarafından etkili bir şekilde engellendi. Leeds’in yalnızca Struijk’ın kötü kafa şutuyla gol şansı bulabildiği ilk yarıda, Blackburn Rovers daha tehlikeli oldu. Ancak her iki takım da net gol fırsatları yaratmakta zorlandı.

İkinci yarıda Leeds teknik direktörü Daniel Farke, Patrick Bamford, Willy Gnonto ve Mateo Joseph’i sahaya sürdü. Bu değişikliklerle oyun tempo kazandı, fakat yine de Leeds’in hücumları Blackburn savunmasını aşamadı. Aaronson, James ve Gnonto, şanslarını değerlendiremediler. Özellikle Gnonto’nun müthiş volesi, kalecinin mükemmel kurtarışıyla sonuçlandı.

