Leeds United'a şampiyonluk yolunda Blackburn darbesi

Şampiyonluk yarışında lider konumda bulunan Leeds United, Elland Road’da Blackburn Rovers’a karşı galibiyet alamayarak, son dakikada gelen golle 1-1’lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Paschal Struijk’ın 87. dakikada kazandığı penaltı golü, Leeds’in öne geçmesini sağlarken, Blackburn Rovers’tan Batth, maçı berabere bitiren golü attı. Karşılaşma boyunca Leeds, topla daha fazla oynayan taraf olsa da etkili olamadı.

İlk yarı boyunca Leeds United, maçın kontrolünü elinde tutmaya çalıştı ancak Blackburn defansı, hızlı ve disiplinli bir şekilde rakiplerine geçit vermedi. Joel Piroe, Dan James ve Brenden Aaronson’ın çabaları, Blackburn kalecisi Aynsley Pears tarafından etkili bir şekilde engellendi. Leeds’in yalnızca Struijk’ın kötü kafa şutuyla gol şansı bulabildiği ilk yarıda, Blackburn Rovers daha tehlikeli oldu. Ancak her iki takım da net gol fırsatları yaratmakta zorlandı.

İkinci yarıda Leeds teknik direktörü Daniel Farke, Patrick Bamford, Willy Gnonto ve Mateo Joseph’i sahaya sürdü. Bu değişikliklerle oyun tempo kazandı, fakat yine de Leeds’in hücumları Blackburn savunmasını aşamadı. Aaronson, James ve Gnonto, şanslarını değerlendiremediler. Özellikle Gnonto’nun müthiş volesi, kalecinin mükemmel kurtarışıyla sonuçlandı.

???? A feisty end to the game as the points are shared at Elland Road. pic.twitter.com/sq7kNjLB1U — Leeds United (@LUFC) January 1, 2025

Blackburn Rovers ise maçta etkili bir şekilde savunma yaptı. Yuki Ohashi’nin sakatlık nedeniyle çıkmasının ardından, Harry Leonard önemli bir fırsatı değerlendiremese de, Blackburn defansı organizasyon açısından oldukça başarılıydı. Ancak 87. dakikada Struijk, Mateo Joseph’in ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı ve topu ağlarla buluşturdu. Leeds United, galibiyete bir adım daha yaklaşırken, Blackburn Rovers, 89. dakikada Batth’ın kafa golüyle eşitliği sağladı.

Maçın sonunda, Leeds teknik direktörü Daniel Farke, takımının iyi oynamadığını kabul etti. “İlk yarıda topu çok yavaş taşıdık ve fazla şut atamadık. Bu sonuç, takımımızın sıkıntılı bir günü olduğunu gösteriyor,” dedi. Farke, oyuncularına çok da fazla tepki göstermedi, ancak takımının daha iyi oynaması gerektiğini vurguladı.

Blackburn Rovers teknik direktörü John Eustace ise takımının savunmasını övdü ve Leeds’in penaltı kararına karşı çıktı. “Leeds’in çok büyük bir takımı var, ancak bizim de iyi savunduğumuzu ve bir puan almayı başardığımızı düşünüyorum,” dedi.

Leeds United, Sheffield United’ın Sunderland deplasmanında oynadığı maç öncesinde, 3 puanlık farkı korudu. Ancak Blackburn Rovers, zorlu deplasmanda aldığı bu beraberlikle moral buldu ve lideri zorlayacak güçte olduğunu bir kez daha gösterdi.