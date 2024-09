LEGO'dan Star Wars tutkunlarını sevindiren haber

Star Wars evreninin ikonik karakterlerinden Jabba the Hutt, LEGO'nun yeni ve lüks seti ile tekrar hayranlarıyla buluşuyor. LEGO'nun Return of the Jedi filminden ilham alarak tasarladığı Jabba the Hutt Sail Barge seti, uzun zamandır beklenen bir sürpriz olarak Star Wars tutkunlarını sevindiriyor. Bu muazzam set, detaylarıyla dikkat çekerken, aynı zamanda koleksiyoncular için eşsiz bir parça olma özelliği taşıyor.

AYRINTILI VE GERÇEKÇİ İÇ MEKAN

Bu 3.942 parça içeren set, Jabba the Hutt’ın ünlü yelkenli mavnasının iç mekanını son derece gerçekçi bir şekilde yeniden oluşturuyor. Set, mavnanın kokpitinden hapishane hücresine, cephanelik, mutfak ve Jabba'nın yatağıyla donatılmış eğlence odası gibi birçok önemli ayrıntıyı içeriyor. LEGO'nun ustaca tasarımı sayesinde, setin her bir bölümü, filmdeki aslına sadık kalacak şekilde detaylandırılmış. Ayrıca, yelkenli mavnanın yanlarını katlayarak yelkenleri ve üst güvertesi kaldırma imkanı da sunuluyor, bu da oyuncakla oynamayı daha da keyifli hale getiriyor.

KOLEKSİYONLUK MİNİFİGÜRLER

Setin en dikkat çekici özelliklerinden biri, 11 farklı Star Wars karakterinin minifigürlerinin yer alması. Bu minifigürler arasında, doğal olarak Jabba the Hutt da bulunuyor. Jabba'nın yanı sıra, filmden tanıdık isimler de setin içinde yer alıyor: Prenses Leia, Bib Fortuna, C-3PO, Max Rebo, Kithaba, Vizam, Wooof, bir Gamorrean Muhafızı ve Jabba'nın itici evcil hayvanı Kowakian maymun-kertenkele Salacious Crumb. Ayrıca, bir bar masası aksesuarı olan R2-D2 da setin içinde bulunuyor, böylece bir astromech kokteyl garsonu olarak içki servisi yapabiliyor. Setin içinde yer almayan bir diğer önemli detay ise, Sarlacc Pit’in olmaması.

SERGİLEME STANDI VE EKSTRA BONUSLAR

Jabba the Hutt Sail Barge setinin yanı sıra, sergileme imkanı sunan bir stand da setle birlikte geliyor. Bu stand, Jabba the Hutt minifigürü, bir bilgi plakası ve LEGO Star Wars'ın 25. yıl dönümüne özel bir tuğla için yer sunuyor. Setin boyutları ise oldukça etkileyici: 25 cm genişliğinde, 77 cm uzunluğunda ve 25 cm yüksekliğinde.

FİYAT VE SATIŞ TARİHLERİ

Bu lüks LEGO seti, 499,99 ABD doları fiyat etiketiyle satışa sunulacak. LEGO Insider’lar için ön satış 3 Ekim’de başlayacak ve set, 6 Ekim'de LEGO mağazalarında yerini alacak. Ayrıca, 3-6 Ekim tarihleri arasında yapılan tüm satın alımlarda, ücretsiz bir hediye olarak LEGO Star Wars Luke Skywalker’ın Işık Kılıcı Seti verilecek. Bu özel teklif, Return of the Jedi hayranlarının kaçırmak istemeyeceği lüks bir sergi setini daha cazip hale getiriyor.

LEGO'nun Jabba the Hutt Sail Barge seti, hem detayları hem de koleksiyonluk minifigürleri ile Star Wars hayranları için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Hem oynamak hem de sergilemek için mükemmel bir seçenek olan bu set, LEGO'nun tasarım becerilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Hayranların uzun zamandır beklediği bu set, 3 Ekim’den itibaren LEGO Insider'lar için satışa sunulacak, ve 6 Ekim'de tüm LEGO mağazalarında yerini alacak. Bu fırsatı kaçırmamak için doğru zamanda harekete geçmekte fayda var.

JABBA THE HUTT KİMDİR?

Jabba the Hutt, Star Wars evreninin en ikonik kötü karakterlerinden biridir. Jabba, Hutt ırkına mensup devasa bir yaratık olup, Tatooine gezegeninde etkili bir suç lordu olarak bilinir. Vücut yapısı, sarkık ve sümüksü görünümüyle tanınır; bu özellikleri onu diğer karakterlerden ayırır ve korkutucu bir imaj yaratır.

Jabba, zenginliği ve gücü ile tanınır. O, suç dünyasında oldukça etkili olup, kara para aklama, kaçakçılık ve zorbalık gibi faaliyetlerde bulunur. Büyük bir kaçakçı olarak, uyuşturucu ve silah ticareti yapar ve birçok yasa dışı işin arkasındaki isimdir. Sarayı, onun bu karanlık dünyasındaki gücünün bir sembolüdür. Sarayında birçok suçlu, asi ve çeşitli yaratıklarla çevrilidir ve Jabba’nın çevresindeki atmosfer, onun ne denli tehlikeli bir karakter olduğunu yansıtır.

Star Wars'un üçüncü filmi Return of the Jedi'de Jabba, Luke Skywalker ve arkadaşlarına karşı düşmanca bir tutum sergiler. Bu filmde, Luke ve arkadaşları, Jabba'nın esir aldığı Han Solo'yu kurtarmaya çalışırlar. Jabba'nın karakteri, onun acımasız ve zalim doğasını gözler önüne sererken, aynı zamanda bilim kurgu dünyasındaki en unutulmaz kötü karakterlerden biri olarak yerini sağlamlaştırır.

Jabba the Hutt’ın kendine has karakteri ve etkileyici görünümü, onu Star Wars evreninin başlıca figürlerinden biri yapar. Onun karanlık tarafı ve suç dünyasındaki rolü, serinin dinamiklerine önemli katkılarda bulunur.