Yetkililere seslendi! İmamoğlu'ndan Mahir Polat çağrısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yetkililere seslendi! İmamoğlu'ndan Mahir Polat çağrısı

Silivri'de tutuklu olan İBB Başkanı İmamoğlu, kronik tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen İBB Gernel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir diğer tutuklu çalışma arkadaşı olan İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın sağlık sorunlarına işaret ederek serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı.

"MAHİR POLAT’I SERBEST BIRAKIN"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık sorunları belli olan, kalp hastalığı nedeniyle hapishane koşullarında bulunması hayati tehlike oluşturan, suçsuz olduğuna tüm kalbimizle inandığımız kardeşimiz, ilim insanı Mahir Polat’ı hâlâ hapiste tutuyorsunuz. Mahir Polat’ı serbest bırakın" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Sağlık sorunları belli olan, kalp hastalığı nedeniyle hapishane koşullarında bulunması hayati tehlike oluşturan, suçsuz olduğuna tüm kalbimizle inandığımız kardeşimiz, ilim insanı Mahir Polat’ı hâlâ hapiste tutuyorsunuz. Mahir Polat’ı serbest bırakın.

Pırıl pırıl gençlerimiz, bayramı ailelerinden uzakta, hapishanede geçirdiler. Serbest bırakın bu tertemiz gençleri, gitsinler sınavlarına girsinler. Kimsenin meşru haklarını elinden almayın. Yazıktır, günahtır.

Bu vahşi ihtiras, adaletten başka her anlama gelen bu öfke, bu nefret neden? Kime yaranmak için bu kötü uygulamalara devam ediyorsunuz?

Yüce Türk yargısına verdiğiniz zarar, artık çok ileri boyuta ulaştı. Hakkaniyetli tüm yargı mensuplarından milletimiz adına açıklama, tepki bekliyoruz."

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