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Benitez 1 yıllık suskunluğunu bozuyor

Leicester City'de bu hafta kritik bir görüşme gerçekleşecek. Rafa Benitez'le anlaşılması durumunda ünlü teknik adam 1 yıl sonra yeniden yeşil sahalara dönecek.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 16:53
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Leicester City'de gündem Benitez

Benitez 1 yıllık suskunluğunu bozuyor
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Alınan üst üste olumsuz sonuçlar sonrasında Brendan Rodgers ile yollarını ayıran Leicester City'de yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.

Fabrizio Romano'ya göre; Leicester'da teknik direktörlük için Rafa Benitez ile görüşüldüğü iddia edildi.

Başarılı teknik adam ile görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, kısa sürede bir sonuca varılabileceği belirtildi.

Ayrıca, son olarak Leeds United'ı çalıştıran Jesse Marsch'ın İngiliz ekibinin gündeminde yer almadığı da kaydedildi.

İspanyol çalıştırıcı Rafa Benitez, Real Madrid, Inter, Chelsea, Liverpool ve Napoli gibi dev kulüplerde teknik direktörlük yaptı. Son olarak Everton'ı çalıştıran Benitez, yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmıyor.

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