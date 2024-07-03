Leipzig'de cart curt yırt onu

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı ve adını Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yazdırdı.

Maçın oynandığı şehir olan Leipzig'de hem tribünlerde hem saha içinde hem de stat dışında büyük bir coşku yaşandı.

ŞARKI AÇIP DOYASIYA EĞLENDİLER

Milli futbolcular, maçın ardından stadın dışında eğlenmeye devam etti. Hoparlörden 'Romantik Erhan' adlı şarkıcıya ait "Cart Curt Yırt Onu" şarkısını açıldı ve Cenk Tosun, Bertuğ Yıldırım, Abdülkerim Bardakçı ve Yunus Akgün galibiyetin tadını çıkardı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP HOLLANDA

A Milli Takımımızın çeyrek finaldeki rakibi ise Hollanda oldu. Mücadele 6 Temmuz Cumartesi 22.00'da Berlin'de oynanacak.