Lekesiz ayna gibi camın püf noktaları

Murat Şahin
Lekesiz ayna gibi camın püf noktaları
Cam temizliği hepimizin zorlandığı temizliklerden biri. Özellikle içinde bulunduğumuz kış mevsiminde sürekli yağışların olması cam temizliği için bizi zorlayan koşullardan biri.

Peki camlarımızın ışıl ışıl ayna gibi görünmesini nasıl sağlarız işte pratik yöntem…

AYNA GİBİ CAMLAR İÇİN AŞAĞIDAKİ YÖNTEM İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRACAK

Bu mucizevi karışım ile camlarınız ayna gibi parlayacak ve tek bir leke izi olmayacak.

İlk olarak 2 litre ılık su, 4 kaşık şampuan ve 2 damla sirke malzemeleri bir kovaya ekleyin.

Bu karışım köpürene kadar karıştırın ve homojen bir hale getirin.

Cam silmede en etkili bezlerden biri olan mikrofiber bez bunun en püf noktası.

Ya da özel olarak üretilen cam bezlerini de kullanabilirsiniz.

Camları temizlemek için seçtiğiniz uygun temizleme bezini hazırladığınız karışımda ıslatıp fazla sudan arındırın.

Daha sonra bu bezle camlarınızı yukarıdan aşağı doğru silin.

Işıl ışıl parlayan lekesiz camlara gözlerini kamaştıracak.

Bu karışımın müptelası olacaksınız ve ömrünüzün sonuna kadar en büyük sırrınız olacak.

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