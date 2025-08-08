Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Özdemir’in savunması ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Leman Dergisi'nde yer alan bir karikatür üzerine, Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edildiği ve bu çizim ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçunun işlendiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Doğan Pehlevan, Ali Yavuz, Zafer Aknar, Cebrail Okçu, Aslan Özdemir ve Mehmet Tunçay Akgün hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Gözaltı işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Pehlevan, Yavuz, Aknar ve Okçu tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Derginin Yazı İşleri Müdürü olduğu iddia edilen Aslan Özdemir de, havalimanında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Özdemir’in avukatlarına haber verilmeden tutukluluk incelemesi duruşması yapıldığı ve tutukluluğunun devamına karar verildiği öğrenildi.

"O SIRADA GÖREV BAŞINDA DEĞİLDİM"

Özdemir, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce gerçekleştirilen duruşmada şu savunmayı yaptığı ortaya çıktı:

“Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Ben o çalışmayı yapmadım. Şehir dışındaydım. Çalışmada bulunmadığım halde ben de dosyaya dahil edildim. Tatilimi yarıda kesip ülkeme dönerek adalete katkıda bulundum. Ben o sırada görev başında olsaydım dinimizi istismar eden İslam ile uyuşmayan olmayan bir şeyi bahane ederek Leman’ı kollamak adına yayınlanmasına onay vermezdim. Tutuklanmada suçun şahsilik ilkesinin ve mağduriyetimin giderilmesi adına tahliyemi talep ederim”

ÖZDEMİR'İN AVUKATI KONUŞTU

Özdemir’in avukatı Çağrı Çetin ise “Ceza alsalar bile yatarı olmayan, tutuklamaya dair katalog kapsamına girmeyen bir suçtan tutuklu olan müvekkilim peşinen cezalandırılmaktadır. Adli tatildeyiz, adliyede savcıların büyük bir çoğunluğu izin kullanırken iddianamenin yazılması tutuklu insanlar için hayalden ibarettir.” diye konuştu.