13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Leman dergisinden ‘Matrix’ kapağı. İlaçta sahteciliği gören Morpheus ‘Bunlar bizi çırak çıkardı’ dedi

Leman dergisinden ‘Matrix’ kapağı. İlaçta sahteciliği gören Morpheus ‘Bunlar bizi çırak çıkardı’ dedi

Leman dergisi ‘Matrix’ kapağı yaptı. Kapakta ilaçta sahteciliği gören Morpheus “Bunlar bizi çırak çıkardı” dedi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 11:27
Takip Et

Leman dergisinden ‘Matrix’ kapağı

Leman dergisinden ‘Matrix’ kapağı. İlaçta sahteciliği gören Morpheus ‘Bunlar bizi çırak çıkardı’ dedi
+
Aa
-

Leman dergisi bu haftaki kapağını ünlü bilim kurgu filmi serisi Matrix’ten esinlenerek yaptı. Mizah dergisi, kapağına Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel’in köşesine taşıdığı ilaç sahteciliği iddiaları yer aldı. Laman’ın kapağında ilaç sahteciliği iddialarına rağmen Sağlık Bakanlığı’nın ‘sağlıklı bir açıklama yapmamasına dikkat çekildi.

Leman dergisinin kapağında şu ifadeler yer aldı:

"Gazeteci Murat Ağırel günlerdir Cumhuriyet'teki köşesinde sahte ilaç tezgahını gündemde tutmasına rağmen henüz konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan ve SGK'dan 'sağlıklı' bir açıklama yapılmadı. Ne DSÖ'nün sahte ilaçlar için yaptığı 'acil global uyarı' çağrısı, ne Türkiye'den satın aldığı sahte ilaçların analizini yapan İsviçre ilaç firmasının Türk makamlarına bildirdiği rapor, hastaların umudunu sömüren, insan sağlığı ile oynayan ilaç kalpazanlarının hevesini kaçırmış değil. Bilin bakalım niye; çünkü sahnede eski AKP milletvekilleri var!"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
13.01.2023 11:55
şeytan bizimkilerin önünde hazır olageçer :))))  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
1
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
2
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
3
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
4
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
5
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
6
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
7
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Ölmeden 2 saat önce paylaştı! 16 yaşındaki genç kızın sır olayı 
﻿Ölmeden 2 saat önce paylaştı! 16 yaşındaki genç kızın sır olayı 
﻿Ölmeden 2 saat önce paylaştı! 16 yaşındaki genç kızın sır olayı 
﻿Aziz Pavlus’un hac yolu aydınlanacak
﻿Aziz Pavlus’un hac yolu aydınlanacak
﻿Aziz Pavlus’un hac yolu aydınlanacak
﻿Arter'de Uyusun da büyüsün konseri
﻿Arter'de Uyusun da büyüsün konseri
﻿Arter'de Uyusun da büyüsün konseri
﻿Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
﻿Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
﻿Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.