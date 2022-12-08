Leman'dan bomba kapak. Tarikat şeyhi babanın 6 yaşındaki kızını evlendirmesini böyle gördü

Vatandaşlar, devlet denetiminden uzak; cemaat, tarikat ve bunlara bağlı vakıf yurtlarında kalan, kurslarına giden çocukların maruz kaldığı tecavüz, taciz, fiziksel ve ruhsal şiddet haberlerine tepki göstererek "kapatılsın" diye isyan etmeye devam ederken "Hiranur" haberi gündeme bomba gibi düştü.

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında ‘evlendirilip’ her gün cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı. 6 yaşındaki kız çocuğuna ‘gelinlik’ giydirildiği ve 29 yaşındaki Kadir İstekli ile yan yana görüldüğü dehşet verici fotoğraflar ve ses kaydı yayınlandı.

Haberin ilk kez yayımladığı 3 Aralık Cumartesi gününden beri sosyal medyada vatandaşlar skandala tepki göstermeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, tepkilerin ardından İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ iddiasıyla açılan davaya müdahil olduklarını bildiren açıklama geldi.

"BU ALÇAKLIĞIN ÖRTBAS EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

İYİ Parti lideri Meral Akşener "Dini bir cemaatin kisvesi altında, 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar; Büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür! Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz! Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız!" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

CHP konuyla ilgili TBMM’ye üç soru önergesi verdi ve Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na,

"1- Bakanlığınız, davaya müdahil olacak mıdır?

2-Cemaat ve tarikatların elindeki çocuklar için Bakanlığınız bir çalışma yürütmekte midir?

3- Cemaat ve tarikatların baskısıyla okula gönderilmeyen kız çocukları için Bakanlığınız ne yapmaktadır?" diye sordu.

ERDOĞAN’A SORULAR

CHP, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a da şu soruları yöneltti:

"“Sırça saraylarında gün sayan “tek adama” soruyorum;

*Gece başını yastığa koyduğunda rahat uyuyabiliyor musun?

*Kendi torunlarını severken, cemaat ve tarikatların pençesine düşen çocuklar hiç aklına geliyor mu?

*6 yaşında evlendirilen, tecavüz edilen kız çocukları!

*Cemaat ve tarikat yurtlarında tecavüz edilen erkek çocukları!

*Okul yüzü görmemiş kız çocukları!"

LEMAN'DAN BOMBA KAPAK

Siyasetçi, müzisyen, gazeteci birçok farklı kesimlerden birçok kişi skandala isyan ederken; İktidar kanadı ise halen sessizliğini koruyor.

Karikatür Dergisi Leman skandala tepkisini Instagram hesabında yayınladığı kapakla gösterdi ve şu notu düştü: "Çocukları tarikatlardan, cemaatlerden koruyun! Kendi çocukları olsa dahi..."

İşte skandalın gerçek fotoğrafları;