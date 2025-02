Lens, Nantes'i 3-1 yendi

Fransa Ligue 1’de kötü gidişata dur diyemeyen Lens, deplasmanda Nantes karşısında ağır bir yenilgi aldı. Üst üste üçüncü kez sahadan mağlup ayrılan Racing ekibi, yine 10 kişi tamamladığı mücadelede rakibine 3-1 boyun eğdi. Mbala Nzola’nın kırmızı kartı ve kaçan fırsatlar, Lens adına hayal kırıklığı yarattı.

Oh qu'elle fait du bien cette victoire.



Nos Jaune et Vert renouent avec le succès face à Lens.



Trois points en plus au compteur ! ????



