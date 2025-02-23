Lens, Nantes'i 3-1 yendi

Fransa Ligue 1’de kötü gidişata dur diyemeyen Lens, deplasmanda Nantes karşısında ağır bir yenilgi aldı. Üst üste üçüncü kez sahadan mağlup ayrılan Racing ekibi, yine 10 kişi tamamladığı mücadelede rakibine 3-1 boyun eğdi. Mbala Nzola’nın kırmızı kartı ve kaçan fırsatlar, Lens adına hayal kırıklığı yarattı.

Oh qu'elle fait du bien cette victoire.



Nos Jaune et Vert renouent avec le succès face à Lens.



Trois points en plus au compteur ! ????



????-????﹅ #fcnrcl pic.twitter.com/VC6U8AiZfh — FC Nantes (@FCNantes) February 23, 2025

Maçın ilk yarısında sahada daha etkili olan taraf Nantes’ti. Teknik direktör Antoine Kombouaré’nin öğrencileri, rakibine baskı kurarak ilk golü bulmayı başardı. 32. dakikada 19 yaşındaki Louis Leroux, L1’deki ilk maçına çıkarken kariyerindeki ilk golünü attı ve Nantes’ı öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü.

VAR Devreye Girdi, Peş Peşe Penaltılar Geldi

İkinci yarının başlarında Nantes, farkı artırmak için baskısını artırdı. 60. dakikada Sarr’ın ceza sahasında topa elle müdahalesi sonrası VAR uyarısıyla hakem Jérôme Brisard beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Moses Simon hata yapmadı ve skoru 2-0’a taşıdı. Ancak bu golden sadece dört dakika sonra Lens’in de lehine bir penaltı kararı çıktı. Castelletto’nun ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası hakem, bir kez daha VAR incelemesiyle penaltıyı verdi. Neil El Aynaoui, topu ağlara göndererek skoru 2-1’e getirdi ve Lens adına umutları yeşertti.

Le chant en lien avec l’animation, propre la BL #fcnrcl pic.twitter.com/SWFYw79XD6 — Romain (@RomainPeak) February 23, 2025

Nzola Kırmızı Kart Gördü, Lens Son Anda Fırsat Kaçırdı

Lens, beraberlik için bastırırken 70. dakikada büyük bir şok yaşadı. Maçın hakemi Brisard’ın kararına sinirlenen Mbala Nzola, topu sert bir şekilde hakeme doğru fırlattı ve doğrudan kırmızı kart gördü. Son bölümlerde Nantes, bir kişi fazla oynamanın avantajını iyi kullandı.

90+2. dakikada Lens, skoru 2-2’ye getirme şansını yakaladı. Tom Pouilly ve Angelo Fulgini’nin arka arkaya iki şutunu Nantes kalecisi Anthony Lopes muhteşem reflekslerle çıkardı. Bu kaçan fırsatın hemen ardından, 90+5. dakikada Meschack Elia’nın golüyle Nantes fişi çekti ve maçı 3-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Lens, üst üste üçüncü mağlubiyetini alarak düşüşünü sürdürdü. Nantes ise evinde aldığı bu önemli galibiyetle rahat bir nefes aldı.