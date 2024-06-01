Leonardo Bonucci'den flaş tepki

Geçen sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Leonardo Bonucci, İstanbulspor maçıyla birlikte futbol kariyerini noktaladı.

37 yaşında yeşil sahalara veda eden İtalyan yıldız, Juventus'ta tartışma yaşadığı eski teknik direktörü Massimiliano Allegri'ye yüklendi.

Bonucci, "İyi bir kariyerim oldu. Ancak hayatım boyunca hiçbir zaman maske takmadım. Hep kendim oldum. Yanlış yaptığım dönemlerde de sonuçlarına katlandım. Juventus'ta farklı bir son isterdim tabii ki. Beni kadroda istemese bile süreci farklı bir şekilde yönetebilirdi." diyerek Allegri'ye tepki gösterdi.