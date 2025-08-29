Letonya ekonomisi ikinci çeyrekte sürpriz yaptı

Letonya ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde güçlü bir toparlanma sergileyerek resesyondan çıktı. Yıllık bazda %1,7 büyüyen ekonomi, önceki çeyrekteki %0,3’lük daralmanın ardından yeniden ivme kazandı.

İlk tahminler %0,3’lük bir küçülme öngörürken, açıklanan veriler beklentileri tersine çevirdi. Bu büyüme, son üç çeyrekteki daralma sürecini sonlandırarak ülke ekonomisi için umut verici bir işaret oldu.

YATIRIM VE KAMU HARCAMALARI ÖNCÜ OLDU

Ekonomik büyümeyi destekleyen ana unsurlar, sabit sermaye oluşumunda %22,3’lük artış ve kamu harcamalarındaki %2’lik yükseliş oldu. Özellikle altyapı projeleri ve kamu yatırımları, bu dönemde büyümenin lokomotifi haline geldi.

Letonya İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, hükümetin ekonomik canlanma için uyguladığı teşvik politikaları etkili sonuçlar verdi. Öte yandan, hanehalkı tüketimi %0,3’lük bir gerileme göstererek toparlanmanın önündeki sınırlı bir engel olarak dikkat çekti.

DIŞ TİCARET DENGESİ VE İTHALAT ARTIŞI

Dış talep açısından, ithalat %7,1 oranında artarken, ihracat %2,3’lük daha mütevazı bir büyüme kaydetti. Bu durum, dış ticaret açığının bir miktar genişlemesine neden oldu. Ancak uzmanlar, ithalattaki artışın büyük ölçüde yatırım mallarına yönelik olduğunu ve bunun uzun vadede ekonomik büyümeyi destekleyeceğini belirtiyor.

İhracattaki büyüme ise Avrupa pazarlarındaki talebin canlanmasına bağlanıyor.

ÇEYREKLİK BÜYÜMEDE İSTİKRARLI TOPARLANMA

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, 2025’in ikinci çeyreğinde ekonomi, bir önceki çeyreğe kıyasla %0,4 büyüdü.

İlk çeyrekteki %0,1’lik büyüme oranına göre daha güçlü bir performans sergileyen Letonya, ekonomik istikrarını pekiştiriyor.

Analistler, bu ivmenin devam etmesi durumunda ülkenin 2025 sonuna kadar daha sağlam bir büyüme patikasına oturabileceğini öngörüyor.

Letonya’nın bu başarısı, Baltık ülkeleri arasında da dikkat çekiyor. Bölgedeki diğer ekonomilerle karşılaştırıldığında, Letonya’nın yatırım odaklı büyüme stratejisi, gelecek için umut vaat ediyor. Hükümetin ekonomik politikaları ve Avrupa Birliği fonlarının etkin kullanımı, toparlanmanın sürdürülebilirliğini artırmada kilit rol oynuyor.