Letonya'da TÜFE artmaya devam ediyor

Temmuz 2023 ile karşılaştırıldığında, Temmuz 2024'te tüketici fiyatlarının ortalama düzeyi esas olarak gıda ve alkolsüz içecekler bazında 0,6 puan, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinda 0,5 puan, ulaştırmayla ilgili mal ve hizmetler 0,5 puan, sağlık 0,3 puan fiyatlarındaki artış ve konutla ilgili mal ve hizmet fiyatlarındaki düşüşten 2,2 puan etkilendi.

Diğer emtia grupları arasında en dikkat çekici artış telekomünikasyon hizmetleri, giyim, restoran ve kafe hizmetleri, kişisel hijyen ve güzellik ürünleri, ev temizlik ve bakım ürünleri, çiçekler fiyatlarında kaydedildi.