Level Zero: Extraction erken erişime açıldı

Oyunda karşılaşacağınız tek şey diğer oyuncular olmayacak, çünkü artık sahada uzaylılar da var. Bu asimetrik PvPvE tarzı, turlara öngörülemezlik katıyor. Ayrıca, oyuncular erken erişimde tanıtılan şu yeniliklere de hazır olmalı:
- Bilimkurgu korku filmlerinden esinlenerek hazırlanmış iki harita.
- Yakın dövüş mekaniği.
- Çeşitli özelleştirilebilir silahlar.
- Savaş alanına götürülebilecek birkaç alet.
- Savaşın gidişatını değiştirmeye yardımcı olan yetenekler.
- Oyuncuların Sözleşmeleri tamamlayıp itibar ve ödüller kazanmalarına olanak tanıyan tüccar sistemi.
Şirket tarafından yapılan açıkladama gelecekteki güncellemelerle daha fazla içeriğin de oyuna adapte edileceği açıklandı.