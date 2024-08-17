Level Zero: Extraction erken erişime açıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Level Zero: Extraction erken erişime açıldı

Level Zero: Extraction, heyecan verici bir oyun yaratma umuduyla hayatta kalma korkusunu taktiksel FPS ile birleştiriyor.

Oyunda karşılaşacağınız tek şey diğer oyuncular olmayacak, çünkü artık sahada uzaylılar da var. Bu asimetrik PvPvE tarzı, turlara öngörülemezlik katıyor. Ayrıca, oyuncular erken erişimde tanıtılan şu yeniliklere de hazır olmalı:

- Bilimkurgu korku filmlerinden esinlenerek hazırlanmış iki harita.

- Yakın dövüş mekaniği.

- Çeşitli özelleştirilebilir silahlar.

- Savaş alanına götürülebilecek birkaç alet.

- Savaşın gidişatını değiştirmeye yardımcı olan yetenekler.

- Oyuncuların Sözleşmeleri tamamlayıp itibar ve ödüller kazanmalarına olanak tanıyan tüccar sistemi.

Şirket tarafından yapılan açıkladama gelecekteki güncellemelerle daha fazla içeriğin de oyuna adapte edileceği açıklandı.

4ab755-67d6d738f7994d3a96922c05066a7be3mv2.png

Son Haberler
Ünlü oyuncunun ölmeden önceki son isteği ortaya çıktı. Friends dizinin yıldızı evinde ölü bulunmuştu Magazin
Ünlü oyuncunun ölmeden önceki son isteği ortaya çıktı. Friends dizinin yıldızı evinde ölü bulunmuştu
Trafikte pes dedirten görüntüler: Motosikletle halı taşıdılar Yaşam
Trafikte pes dedirten görüntüler: Motosikletle halı taşıdılar
Serik'te alevlerin evlerine yaklaştığını gören vatandaşların korku dolu anları Yerel Haberler
Serik'te alevlerin evlerine yaklaştığını gören vatandaşların korku dolu anları
2 yıldır aranan şahıs yakalandı Gündem
2 yıldır aranan şahıs yakalandı
Mangal jeli nedeniyle vücudu yanan hasta ölümden bakın nasıl kurtulmuş Gündem
Mangal jeli nedeniyle vücudu yanan hasta ölümden bakın nasıl kurtulmuş
Eski başkan Galatasaray'dan aldıkları teşvik primini böyle itiraf etti Spor
Eski başkan Galatasaray'dan aldıkları teşvik primini böyle itiraf etti
Evden 1. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi çıktı. Oğlu babasını şikayet etti ekipleri bile inanamadı Yaşam
Evden 1. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi çıktı. Oğlu babasını şikayet etti ekipleri bile inanamadı