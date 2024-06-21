Levent Mercan'ı Galatasaray'ın elinden nasıl kaçırdığını açıkladı

Süper Lig’de sezonu 99 puanla ikinci sırada bitiren Fenerbahçe yaz döneminin ilk transferini yaptı.

Sarı-lacivertliler Fatih Karagümrük’teki performansıyla göz dolduran Levent Mercan’ı renklerine bağladı.

Transferin resmen açıklanmasının ardından Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’dan flaş bir açıklama geldi.

"GALATASARAY'A VERMEYİ ARZU ETMİŞTİM"

Levent Mercan’ı devre arasında Galatasaray’a satmak istediğini ifade eden Hurma, "Levent Mercan'ı devre arasında Galatasaray'a vermeyi çok arzu etmiştim ancak o dönemde puan olarak çok kötü durumdaydık. Teknik direktörümüz Şota Arveladze asla oyuncuyu bırakmayacağını söyledi. Ben de Galatasaray'a 'Sezon sonu için isterseniz hemen anlaşmasını yapabiliriz. İlerleyen dönemde isterseniz de öncelik hakkı sizindir' dedim. Ama ne sezon sonu için anlaşmak istediler ne de bir öncelik hakkı almak istediler." ifadelerini kullandı.