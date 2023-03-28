Artık gerçek manken değil yapay zeka kullanılacak. Ünlü giyim devi duyurdu

Levi’s, Amsterdam merkezli Lalaland.ai ile işbirliği yaptığını açıkladı.

Bir basın açıklamasında Levi Strauss & Co., yapay zeka tarafından oluşturulmuş özelleştirilmiş mankenler oluşturan dijital moda stüdyosu Lalaland.ai ile yeni bir ortaklık kurduğunu açıkladı.

AI tarafından üretilen mankenlerin insan modellerini tamamladığı ifade edildi.

Levi Strauss & Co.'nun teknoloji stratejisi başkanı Dr. Amy Gershkoff Bolles, teknolojinin şirketin kıyafetlerini sergileyen manken çeşitliliğini artırmasına yardımcı olacağını, insan mankenlerin yerini muhtemelen hiçbir zaman tam olarak alamayacağını açıkladı. Bolles şu ifadeleri kulandı:

Yapay zeka muhtemelen bizim için insan mankenlerin yerini asla tam olarak alamayacak olsa da, bunun tüketici deneyimi için bize sağlayabileceği potansiyel yetenekler için heyecanlıyız. Moda ve teknolojiyi hem bir sanat hem de bilim olarak görüyoruz ve daha çeşitli ve kapsayıcı bir müşteri deneyimi yolculuğumuza devam etmemize yardımcı olabilecek yüksek kaliteli teknolojiye sahip bir şirket olan Lalaland.ai ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz.