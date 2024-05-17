Leylek yakaladığı kurbağayı önce yıkadı sonra afiyetle yedi

Düzenleme: Feyza Betül Arslan
Leylek yakaladığı kurbağayı önce yıkadı sonra afiyetle yedi
Antalya'da Alageyik Üretme İstasyonu'ndaki gölete yerleştirilen fotokapana yansıyan görüntülerde, avlanan bir leyleğin yakaladığı kurbağayı önce gölette yıkayıp sonra yediği görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü şube ekipleri tarafından yaban hayatı gözlemlemek için yerleştirilen fotokapana ilginç bir görüntü yansıdı.

Döşemealtı ilçesinde Alageyik Üretme İstasyonu'nda bulunan bir gölete yerleştirilen fotokapanda, bir leyleğin 'hijyenik' yeme biçimi gözler önüne seriliyor.

Gölet kenarındaki leyleğin, yakaladığı kurbağayı yere düşürmesinin ardından suya yaklaşarak, avını birkaç kez suya batırdıktan sonra afiyetle yemesi fotokapana yansıdı.

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Fotokapan tarafından kaydedilen bu ilgi çekici görüntü Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "hijyen her şey demektir" notuyla paylaşıldı.

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