Leylek yuvasına yıldırım düştü

İHA

Her yıl mayıs ayı başlarında Kızılcahamam’a göç eden leylekler yapmış oldukları yuvalarına gelerek yaz ayını burada geçiriyor. Kızılcahamam sanayi girişinde bulunan elektrik direğindeki leylek yuvasında, yağan yağmurların ardından yıldırım çarpması ile yangın meydana geldi.

Yuvanın tutuştuğunu gören sanayi esnafı ise itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri leylek yuvasında çıkan yangı söndürdü.

Yangın sonrasında leylek yuvası kullanılamaz hale geldiği için, ekipler tarafından direk üzerinde bulunan leylek yuvası kaldırıldı.