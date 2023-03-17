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Baharın habercisi leylekler Sivas’a erken geldi

Baharın habercisi olarak bilinen leylekler, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas’a erken geldi. 

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 10:54
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Leyleklerin kafası karıştı

Baharın habercisi leylekler Sivas’a erken geldi
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İHA'nın haberine göre, Havaların sıcak gittiği Sivas’ta kış adeta yaşanmadı. Baharın habercisi olarak bilinen ve iklim değişikliği nedeniyle adeta kafaları karışan leylekler ise Sivas’a erken geldi. Nisan ayının başlarında gelmesi beklenen Leylekler, Mart ayının başlarında Sivas’a gelmesi görenlerin şaşırmasına neden oldu. Kuşaktan kuşağa yaklaşık 70 yıldır aynı yere gelen leylekler, Sivas’ın Hafik ilçesi Durulmuş köyünde görüntülendi.

Durulmuş Köyü sakini Niyazi Sonkör, leyleklerin erken geldiğini ifade ederek, “Bu bölgede ördek, leylek, sığıcık, serçe her türlü kuş var. Leylekler bu sene biraz erken geldi. Dağlarda çiğdemler bile erken açtı. Benim aklım yetti yeteli her sene buraya gelirler” dedi.

Sonkör, leyleklerin 70 yıldır buraya geldiğini belirterek, “Önceden kavak ağacı vardı oraya gelirlerdi, şimdi bu elektrik direğine geliyorlar. Ben doğdum halen bir çift leylek gelir. 5-6 tane yavru yaparlar. Sonbahar geldi mi giderler buradan. İcabında öyle oluyor ki kar yağıyor, fırtına soğukta da kalıyorlar” ifadelerini kullandı.

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