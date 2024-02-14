LG kablosuz süpürgelerle hem rahatlık hem de kişisel bakım fırsatı sunuyor

LG Electronics Türkiye, 10 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli Sevgililer Günü kampanyası kapsamında, tüketicilerin LG Brandshoplar, MediaMarkt, Teknosa, Vatanbilgisayar ve bu mağazaların online şubelerinden yapacakları LG A9K – PRO ve LG A9N-CORE model kablosuz dikey süpürge alışverişlerinde, BaByliss AS136E-Air Styler 1000 Hava Üflemeli Saç Şekillendirici Seti veya BaByliss MT727E - 10 Başlıklı Carbon Titanium Yüz & Vücut Bakım Kiti modelleri arasından birini hediye ediyor. Tüketicilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için satın aldıkları ürünün firmanın online adresindeki ilgili kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

KABLOSUZ DİKEY SÜPÜRGE

LG, kablosuz dikey süpürge LG A9K Pro’nun geliştirilmiş özellikleriyle daha detaylı ve uzun süreli temizlik yapmaya imkan veriyor. 2,4 kat daha fazla sıkıştırma kapasitesi sunan LG kompressor teknolojisi, toz ve saç gibi kirleri haznede sıkıştırarak hemen dolan hazneler yüzünden uzayan temizlik sürelerinin kısalmasını sağlıyor, zaman kazandırıyor. Dual PowerPack özellikli değiştirilebilir pilleriyle temizlik yaparken şarj da edilebilen LG A9K Pro ile kesintisiz 120 dakikaya kadar temizlik yapmak da mümkün hale geliyor. Böylece başlanan işler yarım kalmıyor.

Ev yüzeylerinden 0,3 mikron kadar küçük toz parçacıklarının %99,97'sini yakalayabilen HEPA Filtreli 5 Adımlı Filtrasyon Sistemine sahip LG A9K Pro’nun kullanıcılarını mutlu eden bir başka özelliği ise süpürge bakımının da çok kolay olması. Süpürgedeki metal filtre, kumaş ön filtre ve ince toz filtre kolayca çıkartılarak ve suda yıkanabiliyor, böylece yüksek emiş gücünün ilk günkü gibi kalması sağlanıyor.