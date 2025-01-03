LG, yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

LG, 2025 yılı için Gram serisinin yeni modellerini tanıttı. Son yıllarda hafiflikleri ve güçlü donanımlarıyla bilinen Gram dizüstü bilgisayarları, artık yapay zeka (AI) teknolojileriyle donatılmış olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin CES 2025 fuarında duyurduğu yeni modeller, 15.6 inçten 17 inçe kadar değişen ekran boyutlarına sahip ve her biri farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde tasarlanmış.

GRAM PRO SERİSİ İLE GÜÇLÜ PERFORMANS

Yeni Gram Pro serisi, en gelişmiş işlemciler ve AI özellikleriyle donatılmış. 16 inçlik model, Intel’in Lunar Lake Core Ultra işlemcisini kullanıyor ve bu model Microsoft Copilot+ özelliklerine sahip. 17 inçlik versiyon ise Arrow Lake Intel işlemciye sahip olup, daha hızlı performans sunarken, Lunar Lake’in AI kapasitesine sahip değil. Bu model, güçlü Nvidia RTX 4050 GPU’su ve büyük 90Wh bataryası ile özellikle oyun tutkunları için ideal bir seçenek oluşturuyor. Tüm bu güçlü donanımına rağmen, Gram Pro’nun 17 inçlik versiyonu yalnızca 1.48 kg ağırlığında.

YENİ ÖZELLİKLER VE AI HİZMETLERİ

LG Gram dizüstü bilgisayarları, OpenAI'nin GPT-4o modeline dayanan bulut tabanlı yapay zeka hizmetlerine erişim sunuyor. Bu sayede kullanıcılar internet üzerinden metin oluşturabilirler. Ancak, bu hizmet ücretsiz olarak yalnızca ilk yıl sunuluyor. Ayrıca, LG’nin EXAONE LLM tabanlı yerel yapay zekası, kullanıcılara çevrimdışı özellikler de sunuyor. Bunlar arasında "Zaman Seyahati" gibi ilginç bir özellik bulunuyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar son zamanlarda görüntüledikleri belgeleri, web sitelerini ve videoları tekrar ziyaret edebiliyorlar.

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GRAM BOOK VE DİĞER MODELLER

LG Gram Book, daha giriş seviyesi bir model olarak öne çıkıyor. Eski nesil Raptor Lake Core i5 işlemcisi ile daha düşük performans sunan bu model, yalnızca 15.6 inçlik 1080p LCD ekranla ve 51Wh bataryayla geliyor. Bu model, diğer Gram serisiyle kıyaslandığında daha düşük özelliklere sahip.

Gram serisinin en dikkat çekici özelliği, her bir modelde kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen donanımların bulunması. OLED ekran seçeneği sunan 16 inçlik 2’si 1 arada model ise LG’nin CES 2025 İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü.

FİYATLAR VE PİYASAYA ÇIKIŞ TARİHİ

LG’nin Gram dizüstü bilgisayarları genellikle yüksek fiyat etiketlerine sahipti ve yeni modellerin de bu geleneği devam ettirmesi bekleniyor. Şirket henüz yeni modellerin fiyatları hakkında bir açıklama yapmadı ancak tüm teknik özellikler ve detaylar zaten yayımlandı. LG, yeni dizüstü bilgisayarlarını farklı pazarlarda satışa sundukça, fiyat bilgileri hakkında daha fazla açıklama yapması bekleniyor.

Gram serisi, hafiflik, güçlü performans ve yapay zeka özellikleriyle 2025 yılında teknoloji dünyasında iddialı bir yer tutmayı hedefliyor.