LGS kitapçığında 3 doğru seçenekli soru için itiraz

Geçtiğimiz pazar günü yapılan 1 milyonun üzerinde öğrencinin girdiği Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) matematik testindeki bir soruya ciddi itirazları bulunuyor. Veliler, A kitapçığındaki 15. sorunun iptali için Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) itiraz dilekçesi yazıyorlar.

ÜÇ ŞIK DA DOĞRU!

LGS 2025 A kitapçığı matematik bölümündeki 15. sorunun iptal edilmesi gerektiğini açıklayan uzmanlar ve eğitimciler, iptal gerekçesine ilişkin şunları belirtti:

“Soruda a ve b köşeleri arasındaki uzaklık sorulmuş, soru içinde de "en kısa uzaklık" ifadesi geçmediğinden ve iki nokta arasındaki uzaklık cisim içerisinden mi, yoksa dışarısından mı olduğu belirtilmediğinden √41 ve √41 den büyük bütün reel sayılar doğru kabul edilir. Bu durumda, sorunun birden fazla cevabı bulunmaktadır. Bu sebeple B, C ve D şıklarının tamamı matematik 15.’nci soru için doğrudur. Ayrıca; Soruda verilen dikdörtgen şekil kesilerek birleştirildiğinde iki boyutlu olarak mı, yoksa 3 boyutlu olarak mı birleştirildiği belirtilemediğinden ek olarak şekil II de koordinat düzlemi de verilmediğinden soruda bir eksiklik gözlemlenmektedir”

"MEB KENDİ BAKIŞ AÇISIYLA SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYOR"

LGS 2025 A kitapçığı matematik bölümündeki 15. soruda, Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin tek bir yol ve en kısa olan yolu düşünmesi, o düşüncenin de kendisininki ile aynı olmasını istenmektedir.

Matematik tek bir mantığı düşünmek değil, çok yönlü düşünmektir. Her durumda öğrencilerden farklı düşünmesini isteyen Milli Eğitim Bakanlığı bu soruda kendi bakış açısıyla sorunun çözülmesini istemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan beklenen ve olması gereken, soru çözerken muallakta bulundurmayan soruların sorulması, “soruların öğrencileri arada bırakmayacak kadar net olması zorunludur.” Konu özetlenirse; bu soruda, A ile B noktaları arasındaki en kısa uzaklık kaç santimetredir? şeklinde sorulması gerekirken, sadece ‘uzaklık kaç santimetredir” şeklinde sorulmuştur ve çocuklar bu soruda çelişkiye düşmüştür.

İTİRAZ NASIL YAPILIYOR?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların MEB sitesinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 takvim günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm. gerekiyor. 10 gün içinde de dava açılabiliyor. meb.gov.tr) yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek. Bunun için ilgili bankalara 50 TL yatırmak gerekiyor. MEB ise itirazları değerlendirdikten sonra karar verecek.

Soru çözümündeki 3 farklı cevap karşısındaki belirsizlikle başa çıkma becerisini mi ölçmektedir?

Ölçme değerlendirme prensipleri doğrultusunda, sınav sorularının açık, anlaşılır ve tek bir doğru cevabı içermesi gerekmektedir. Ancak Matematik A Kitapçığındaki 15.’nci soru, bu kriterlere uymamakta, öğrencilerin başarısını adil ve güvenilir şekilde ölçme işlevini zedelemektedir. Ayrıca bu soru, sınav stresi altında çocuklara, çok ama çok ciddi zaman kaybettirmiştir. Diğer sorulara ayıracakları zamanı almıştır.

Uzmanlar ve eğitimciler A kitapçığı 15. soruda; hem sorunun yöneltiliş biçimi hem de seçenekler arasında çelişki bulunmaktadır, bu durum öğrencilerin bilgi ve yorumlama gücünü değil, soru çözümündeki 3 farklı cevap karşısındaki belirsizlikle başa çıkma becerisini mi ölçmektedir? diye sormaktadır.

Eğitimciler, bu nedenle sorunun, ölçme amacına uygun olmadığı ve geçerli bir değerlendirme yapmaya elverişli bulunmadığını vurgulamaktadırlar.

Bu haliyle, Matematik A Kitapçığındaki 15.’nci soru birden fazla (B, C VE D şıkları) cevap içerdiğinden, iptal edilmesi konusunda veliler itiraz dilekçelerini yazmaktadırlar.