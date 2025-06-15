LGS’de sınav günü! Yüz binlerce öğrenci yarışacak

Türkiye genelinde ortaöğretime geçişte en kritik aşamalardan biri olan LGS, bugün saat 09.30’da ilk oturumla başlayacak.

Merkezi sınava bu yıl toplam 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, yurt içinde 973 merkezde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda uygulanırken; yurt dışında da 13 merkezde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleşecek.

Katılım zorunlu olmayan sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

İKİ OTURUMDA YAPILACAK

Sınavda, 8. sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar temel alınarak, okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçen sorular sorulacak.

Birinci oturum saat 09.30’da başlayacak. Öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak. Bu bölümde matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak, süre 80 dakika olacak.

Oturumlar arasında verilecek 45 dakikalık arada öğrenciler okul bahçesinde dinlenebilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 11 Temmuz 2025’te “meb.gov.tr” adresinden açıklanacak. Öğrencilere ayrıca belge gönderilmeyecek.

Tercih işlemleri 14-24 Temmuz arasında yapılacak.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos’ta ilan edilecek.

1. ve 2. nakil tercihleri 4-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak.