LGS’de tepki çeken ifade. Milli Eğitim Bakanı’ndan itiraf gibi savunma

Yüzbinlerce öğrenciye, amaçladıkları ve 4 yıl boyunca eğitim görecekleri liselerin kapısını açan Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS), Türkçe testinin 20’nci sorusunda yer alan ifade, sert tepkilere sebep oldu. Söz konusu soruda, “Anadolu kültürü tüm dünyaya barışı ve huzuru getirmeyi hedefleyen ‘Türkiye Yüzyılının’ temel dayanak noktasıdır” ifadesi bulunurken, eğitimciler ve vatandaşlar, bu ifadenin propaganda olduğunu ifade ederek tepki gösterdi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, söz konusu ifadenin Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçmiş, gelecek algısını ve yaratmak istediği öğrenci profilini yansıtması açısından manidar bulduğunu belirtti.

“SİYASETTEN BAĞIMSIZ OLMALI”

Kadem Özbay, bu tip soruların öğrencileri belirli bir siyasi görüşe yönlendirme riski taşıdığını vurgularken “Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesi görmezden gelinerek sanki barış ve huzur fikri Anadolu kültürüne özgüymüş gibi bir algı yaratılmak istenmekte, AKP’nin siyasi sloganı olan ‘Türkiye Yüzyılı’ kullanılarak da eğitim, ideolojik bir araç olarak kullanılmak istenmektedir. “ ifadelerini kullandı.

Söz konusu sorunun Cumhuriyeti yok sayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin zihinsel arka planının bir ürünü olduğunu belirten Özbay, “MEB’in, siyasi ideolojilerden bağımsız, objektif ve tarafsız bir şekilde eğitim vermesi esastır” açıklamasında bulundu.

Eğitimci Özgür Bozdoğan ise, konuya ilişkin “Siz kamusal hizmeti siyasi partinin bakış açısıyla yerine getirmeye kalkarsanız, bu bütün toplum açısından kabul görmez. ‘Türkiye Yüzyılı’ bir siyasi partinin ifadesi. Siz bunu bir kamu kurumunun temel yaklaşımı olarak ortaya koyar ve bunu yaygınlaştırmak için LGS’de soru haline getirirseniz bu, kamu hizmetinin doğasına uygun olmaz” ifadelerini kaydetti.

İŞTE O SORU

LGS’nin Türkçe testinde yer alan 20’nci soru şu şekilde:

Anadolu kültürü, tüm dünyaya barışı ve huzuru getirmeyi hedefleyen Türkiye Yüzyılı’nın temel dayanak noktasıdır. Bu cümlenin türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Anlamına göre olumlu cümledir.

B) Yüklemin yerine göre kurallı cümledir.

C) Yüklemin türüne göre fiil cümlesidir.

D) Yapısına göre fiilimsi bulunan cümledir.

Sorunun cevabı C’dir.

BAKANDAN “SLOGAN” İTİRAFI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredata yöneltilen eleştirileri “saygı sınırının dışında” olarak değerlendirirken yeni müfredata itiraz edenler için, “Neye itiraz ettiklerini merak ediyorum. Beceri odaklı başarıya geçtiğimize mi itiraz ediyorsunuz? Çocuklarımızın merhametli, milli ve manevi değerlerine bağlı öğrenci profiline mi? “ dedi.

Laiklik ve Cumhuriyet üzerinden yapılan eleştirileri kabul etmediğini ifade eden Tekin, “Türkiye Yüzyılı” ifadesine ilişkin itiraf gibi bir savunma gerçekleştirdi.

Neyin demokrasi ve laiklik olduğunu, konuşmalar yapan kişilerden daha iyi bildiğini söyleyen Tekin, “ AK Parti propagandası yapıyorsunuz dedikleri kısımda da ‘Türkiye Yüzyılı’ kavramı bir AK Parti sloganı. Evet. Cumhurbaşkanımızın atadığı bir bakanım. Sayın Cumhurbaşkanımızın taahhüt ettiği ideali hayata geçirmek için çaba sarf edeceğim, demokratik kültür bunu gerektirir” ifadelerini kaydetti.