Liberal Demokrat Parti Başkanına hapis cezası

LDP Başkanı Gültekin Tırpancı'nın 'devlete yalan beyanda bulunduğu' iddiasıyla açılan davadan karar çıktı. Tırpancı, 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

KARARI LDP DUYURDU

Liberal Demokrat Parti Gültekin Tırpancı hakkında verilen kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Taraflı bir yargı garabeti daha!" notuyla yapılan paylaşımda Tırpancı'nın 'keyfi ve hukuksuz' bir şekilde cezalandırıldığı kaydedildi.

LDP'nin sosyal medya açıklaması şöyle:

"Liberal Demokrat Parti, Yargıtay kayıtlarında faal görünen ancak aktif bir yönetimi olmayan teşkilat birimlerinin yıllık bütçelerini Anayasa Mahkemesi'ne "sıfır lira gelir/sıfır gider" gösterdiği için "devlete yalan beyanda bulunduğu" gerekçesiyle LDP Genel Başkanı Gültekin Tırpancı 3 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edilmiştir.

Oysa LDP; bu teşkilatlar için 1 TL gelir/gider gösterseydi, asıl o zaman devlete yalan beyanda bulunmuş olacaktı.

Bu savunmaya karşı geçmişte takipsizlik kararı veren yargı mekanizması, bu sefer Genel Başkanımızı keyfi ve hukuksuz bir şekilde cezalandırmayı seçmiştir. Yapılan bu hukuksuzluğu kamuoyunun vicdanına ve değerlendirmesine sunarız."