Libido düşmanı besinler hangileri

Amerika Birleşik Devletleri'nde üroloji doktoru Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen bir çalışmanın sonuçları, Journal of Urology'de yayımlandı. Araştırma sonuçları, bilim insanları arasında tartışma yarattı. Araştırma kapsamında Dr. Rena Malik ve ekibi, cinsel organı küçülten yiyecekleri şöyle sıraladı.



Alkol

Soda

Şarküteri etleri

Soya

Şeker



LİBİDO ARTIRAN BESİNLER

Araştırmacılar, cinsel organı küçülten besinlerin yanı sıra büyüten yiyeceklere de yer verdi. Buna göre cinsel organ sağlığına iyi gelen besinler arasına şunlar yer aldı:

Ispanak

Yapraklı yeşillikler

Kahve

Bitter çikolata Somon

Fındık

Portakal

Yaban mersini

Karpuz



GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLDU

Araştırmanın ardından Hintli, Çinli ve Avrupalı bilim insanlarından da konuya ilişkin değerlendirmeler geldi. Bazı bilim insanları araştırmayı mantıklı bulurken, bazıları da red etti. Etin daha önce cinsel performansı olumsuz etkilediği belirtilmişti.