Libido düşmanı besinler hangileri

Yapılan bir araştırmada, libidoyu azaltan ve artıran yiyeceklerin listesi ortaya çıktı. Ancak araştırma bilim insanlarının ikiye bölünmesine yol açtı. İşte ayrıntılar...

KAYNAK: Haber Merkezi
Libido düşmanı besinler hangileri

Amerika Birleşik Devletleri'nde üroloji doktoru Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen bir çalışmanın sonuçları, Journal of Urology'de yayımlandı. Araştırma sonuçları, bilim insanları arasında tartışma yarattı. Araştırma kapsamında Dr. Rena Malik ve ekibi, cinsel organı küçülten yiyecekleri şöyle sıraladı.

Alkol
Soda
Şarküteri etleri
Soya
Şeker

LİBİDO ARTIRAN BESİNLER

Araştırmacılar, cinsel organı küçülten besinlerin yanı sıra büyüten yiyeceklere de yer verdi. Buna göre cinsel organ sağlığına iyi gelen besinler arasına şunlar yer aldı:

Ispanak
Yapraklı yeşillikler
Kahve
Bitter çikolata Somon
Fındık
Portakal
Yaban mersini
Karpuz

GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLDU

Araştırmanın ardından Hintli, Çinli ve Avrupalı bilim insanlarından da konuya ilişkin değerlendirmeler geldi. Bazı bilim insanları araştırmayı mantıklı bulurken, bazıları da red etti. Etin daha önce cinsel performansı olumsuz etkilediği belirtilmişti.

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