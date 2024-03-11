Libidosu en yüksek 4 burcu açıkladılar. Cinsel hayat onlar için bir türkü

Libido, cinsel dürtülerin harekete geçmesini sağlayan bir his olduğu biliniyor. Libido ne kadar yüksek olursa cinsel istek o kadar sık ve yüksek olduğu bildirildi.

Astrolojiye göre burçlar kişinin karakteristik özelliklerinin yanında iş, eğitim hayatı ve kişinin partneriyle olan ilişkisini de etkileyebildiğinin altı çizildi.

Astrolojiye göre libidosu en yüksek 4 burç duyuruldu.

İşte cinselliğin onlar için vazgeçilmez bir tutku olduğu o 4 burç ve özellikleri...

LİBİDOSU EN YÜKSEK 4 BURÇ

Cinsellik denince akla ilk gelen burçlar arasında akrep burcu ise öne çıktı.

Tutku ve aşkın burcu olan akrep burcu, yüksek enerjisi ve bitmek bilmeyen libidosu sayesinde hareketli bir aşk hayatına sahip olduğu bildirildi.

Uyum yakaladığı kişiler ile bolca tutkulu bir zaman geçirebileceği önerildi.

Burçların insanlar üzerindeki etkileri kesin olarak kanıtlanamasa da bazı burçların libido konusunda ortak özelliklere sahip olması ilgi çekti.