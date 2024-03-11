Libidosu en yüksek 4 burcu açıkladılar. Cinsel hayat onlar için bir türkü

Kaynak: Haber Merkezi
Libidosu en yüksek 4 burcu açıkladılar. Cinsel hayat onlar için bir türkü
Cinsel dürtülerin harekete geçtiği his olan libidosunun en yüksek 4 burcun ortaya çıkması dikkat çekti.

Libido, cinsel dürtülerin harekete geçmesini sağlayan bir his olduğu biliniyor. Libido ne kadar yüksek olursa cinsel istek o kadar sık ve yüksek olduğu bildirildi.

Astrolojiye göre burçlar kişinin karakteristik özelliklerinin yanında iş, eğitim hayatı ve kişinin partneriyle olan ilişkisini de etkileyebildiğinin altı çizildi.

Astrolojiye göre libidosu en yüksek 4 burç duyuruldu.

İşte cinselliğin onlar için vazgeçilmez bir tutku olduğu o 4 burç ve özellikleri...

LİBİDOSU EN YÜKSEK 4 BURÇ

Cinsellik denince akla ilk gelen burçlar arasında akrep burcu ise öne çıktı.

Tutku ve aşkın burcu olan akrep burcu, yüksek enerjisi ve bitmek bilmeyen libidosu sayesinde hareketli bir aşk hayatına sahip olduğu bildirildi.

Uyum yakaladığı kişiler ile bolca tutkulu bir zaman geçirebileceği önerildi.

Burçların insanlar üzerindeki etkileri kesin olarak kanıtlanamasa da bazı burçların libido konusunda ortak özelliklere sahip olması ilgi çekti.

İlgili Haberler
Herkesin hayran kaldığı burçlar belli oldu
En çok aldatan burçlar belli oldu. İkisine çok dikkat edin
Son Haberler
Bayram tatili kaç gün olacak? Kritik 'Pazartesi' detayı Ekonomi
Bayram tatili kaç gün olacak? Kritik 'Pazartesi' detayı
Efsane May Barajı'nda acı manzara! Tamamen kurudu Yaşam
Efsane May Barajı'nda acı manzara! Tamamen kurudu
Üniversiteyi ayağa kaldıran taciz iddiası Gündem
Üniversiteyi ayağa kaldıran taciz iddiası
Yılmaz Özdil’den Diyaneti ve hocaları hoplatacak Ramazan soruları Gündem
Yılmaz Özdil’den Diyaneti ve hocaları hoplatacak Ramazan soruları
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'yi imha planı ortaya çıktı Spor
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'yi imha planı ortaya çıktı
Kalıp kıyafetle adam adam olmaz atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Kalıp kıyafetle adam adam olmaz atasözünün anlamı nedir?
Altın dolu ürpertici mezar! Kazdıkça altın küpeler, kemerler, bilezikler çıktı… 31 kişi daha aynı yere gömülmüş Dünya
Altın dolu ürpertici mezar! Kazdıkça altın küpeler, kemerler, bilezikler çıktı… 31 kişi daha aynı yere gömülmüş