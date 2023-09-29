Libya ve İtalya arasında mahkum takası anlaşması

Libya Adalet Bakanı Halime el-Busifi ile İtalyan mevkidaşı Carlo Nordio, iki ülke arasında mahkum takasına ilişkin bir anlaşma imzaladı.

KAYNAK: AA
Libya ve İtalya arasında mahkum takası anlaşması

Anlaşma, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına ve sosyal istikrarına katkı sağlayacak.

Bakanlar Palermo Sözleşmesi’ni andı

Ulusal Birlik Hükümetine bağlı “Hükümetimiz” adlı Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Adalet Bakanı el-Busifi’nin, İtalyan mevkidaşı ile İtalya’da düzenlenen “Palermo Sözleşmesi” olarak da bilinen "BM Sınır Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi"nin uygulanmasını anmak için gerçekleştirilen uluslararası konferans kapsamında bir araya geldiği belirtildi. Palermo Sözleşmesi, 2000 yılında imzalanmış ve 2003 yılında yürürlüğe girmiş bir uluslararası anlaşmadır. Anlaşma, örgütlü suçlara karşı işbirliği ve önleme tedbirlerini içermektedir.

Mahkum takası anlaşması imzalandı

Görüşmede, iki bakanın ülkeleri arasında mahkum takasına ilişkin bir anlaşma imzaladığı aktarıldı. Anlaşmanın “hükümlülerin rehabilitasyonuna ve sosyal istikrarına” katkı sağlayacağı kaydedildi. Anlaşmanın detayları ve kapsamı hakkında ise açıklama yapılmadı.

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