Libya’da denizden ceset fışkırdı. Sel binaları dahi denize döktü

Libya’da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bine yükselirken yetkililer can kaybının iki katına çıkabileceğini duyurdu. Bölgeden paylaşılan görüntülerde deniz kenarında onlarca insanın cansız bedeni görüldü.

Libya’da denizden ceset fışkırdı. Sel binaları dahi denize döktü

Yunanistan ve Bulgaristan’ı sele teslim eden Daniel Fırtınası’nın bıraktığı şiddetli yağışlar, Libya’da felakete sebep oldu.

100 bin nüfuslu Derne’de fırtına iki barajı yıktı. Sel suları çok katlı binaları dahi denize döktü.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bine yükseldiği belirtildi.

Libya basını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu ve can kaybının iki katına çıkabileceğini duyurdu.

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CESETLER KIYIYA VURDU

Denizden ise adeta ceset fışkırdı.

Bölgeden paylaşılan görüntülerde kıyıya vuran onlarca ceset görüldü.

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