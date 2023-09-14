Libya’daki sel felaketinde can kaybı 11 bini aştı

Libya'nın doğusundaki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 300’e yükseldi.

KAYNAK: İHA
Libya’daki sel felaketinde can kaybı 11 bini aştı

Libya'nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası'nın Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Bayda'da yol açtığı sel felaketinde can kaybı her geçen gün artmaya devam ediyor. Libya Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinden en çok etkilenen Derna kentinde can kaybının 11 bin 300'e yükseldiği bildirilirken, kayıp sayısının ise 10 bin 100 olduğu ifade edildi.

kentte arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybının artabileceği aktarıldı.

"ÖLÜ SAYISI 20 BİNİ BULABİLİR"

Derna Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi yaptığı açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 18-20 bini bulabileceğini belirtmiş, "Cansız bedenleri çıkarma konusunda uzman ekiplere ihtiyacımız var. Enkaz altında ve suda çok sayıda cansız bedenin bulunması nedeniyle şehre salgın hastalık bulaşmasından korkuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Derna’daki sel felaketi iki barajın çökmesinden kaynaklanmış, 30 milyon metreküpten fazla su şehre dağılmıştı.

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