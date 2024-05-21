Lice'de büyük uyuşturucu operasyonu: 90 bin kök kenevir ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak ve saklanan uyuşturucu maddeleri bulup sorumluları adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi Tepe Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, 3 ayrı noktada toplam 90 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi ve numune alındıktan sonra imha edildi. Valilik, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonların devam edeceğini vurguladı.