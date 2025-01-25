Lider, Arkasspor'u devirdi

Kaynak: İHA
Lider, Arkasspor'u devirdi

Efeler Ligi 18'inci hafta mücadelesinde Ziraat Bankkart Arkas Spor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Lider Ziraat Bankkart, 30 puan 9 galibiyetle 5'inci sırada yer alan Arkas Spor ile karşı karşıya geldi. TVF İzmir Atatürk Voleybol Salonunda oynanan mücadeleyi Ziraat Bankkart, 3-1 kazandı ve ligde liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin setleri 20-25, 25-22, 19-25 ve 22-25 sonuçlandı. Ziraat Bankkart bu mücadelenin ardından galibiyet sayısını 15’e yükseltti. Arkasspor ise 7'nci kez mağlup oldu.

ARKASSPOR 1 - ZİRAAT BANKKART 3

SALON:TVF İzmir Atatürk

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Mümin Şalvarlılar

ARKAS SPOR: Gazi Erturul, Carisio Eduardo, Burutay Subaşı, Gyorge Grozer, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun, Julian Zenger, Ulaş Topbaşlı, Atilla Eleksey

ZİRAAT BANKKART: Matt Anderson, Toncek Stern, Emre Savaş, Murat Yenipazar, Faik Samed Güneş, Trevor Clevenot, Berkay Bayraktar

SETLER: 20-25, 25-22, 19-25, 22-25

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