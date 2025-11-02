Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, sahasında Bodrum FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Bordum FK, 25. dakikada Berşan Yavuzay'ı kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Ev sahibi ekip 39. dakikada öne geçti. Boluspor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Doğan Can Davas meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Boluspor 75. dakikada farkı ikiye çıkardı. Buğra'nın ceza sahasına yerden ortasında Rasheed topu ağlara yolladı: 2-0

88. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Arda Usluoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0

Sahadan 3-0 galip ayrılan Boluspor, 17 puana yükseldi. Bu sezonki ikinci mağlubiyetini alan lider Bodrum FK ise 24 puanda kaldı. Bodrum FK son olarak 6. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-1 yenilmişti.

22 puanlı Çorum FK yarın oynanacak karşılaşmada Esenler Erokspor'u mağlup ederse liderliğe yükselecek.