Liderler görmesin diye Hindistan’da gecekondu mahalleri perde ile kapatıldı

G20 Liderler Zirvesi, 9-10 Eylül tarihlerinde Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlendi.

Organizasyona ilk kez ev sahipliği yapan ülkede aktivistler, zirve öncesinde şehri 'güzelleştirmek' için gecekondu yıkımlarına hız verildiğini söyledi.

Hükümet ise iddiaları gecekonduların 'yasal olmadığı’ gerekçesiyle yıkıldığını, yıkımlardan etkilenenlerin de başka yerlere yerleştirileceğini söyleyerek yalanlamıştı.

GECEKONDU MAHALLELERİ PERDELER İLE KAPATILDI

Ancak son olarak Hindistanlı bir kadın gazeteci, zirvenin gerçekleştirildiği tarihlerde Yeni Delhi’deki gecekondu mahallelerinin yeşil örtülerle kapatıldığını ortaya çıkardı.

'Şehrin imajının bozulmaması' gerekçesiyle kullanılan perdelerin üzerine ise G20 Liderler Zirvesi’ne ilişkin hazırlanan tanıtım tabelalarının asıldığı görüldü.

KENTİN YALNIZCA 23,7'Sİ 'PLANLI' MAHALLELERDE YAŞIYOR

Yeni Delhi merkezli Politika Araştırmaları Merkezi'nin 2021 tarihli raporuna göre, yaklaşık 16 milyon nüfuslu kentin yalnızca 23,7'si 'planlı' ya da 'onaylı' mahallelerde yaşıyor.

Rapora göre, Yeni Delhi halkının geri kalanı ise gecekondu mahallelerinde, köylerde veya ruhsatsız yapıların olduğu mahallelerde ikamet ediyor.

BU İLK DEFA YAPILMIYOR

2010 yılında, artık muhalefette olan Hindistan Ulusal Kongresi iktidardayken, dilenciler Yeni Delhi sokaklarından taşınmaya zorlandı ve İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları öncesinde gecekondu mahalleleri yok edildi ve başkentteki on binlerce kişinin hayatı altüst oldu.

Sosyal aktivist Mander, hükümetin izinsiz arazide yaşadıkları için yoksul aileleri hedef almasının adil olmadığını söyledi.

Başbakan Narendra Modi'nin G20'de modern bir süper güç imajı yansıtmak istese de hükümet, ülkenin en köklü ve kalıcı sorunlarından birini saklamakla suçlanıyor.