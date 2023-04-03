﻿Karadağ yeni cumhurbaşkanını seçti

(İHA) Karadağ’ın yeni Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic oldu. Ülkede sekizinci kez düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde, ilk turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması sonucu düzenlenen ikinci turda oyların yüzde 98’i sayıldı.

Podgoritsa merkezli Gözlem ve Araştırma Merkezi (CEMI) tarafından yayınlanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, oyların 60’ını alan eski Ekonomi Bakanı Jakov Milatovic ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. CEMI’ye göre mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ise oyların yüzde 40’ını aldı.

KUTLAMA YAPMAYA BAŞLADI

Resmi olmayan sonuçların ardından Milatovic taraftarları başkent Podgoritsa’da kutlama yapmaya başladı. Şimdi Avrupa (Evropa Sad) hareketinin cumhurbaşkanı adayı olan ve Sırp partileri tarafından da desteklenen 37 yaşındaki ekonomist Milatovic, hayat standartlarının yükseltilmesi, Avrupa Birliği ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve Sırbistan’la ilişkilerin düzeltilmesi gibi vaatlerde bulunmuştu.

Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi'nin (DPS) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Djukanovic, seçimleri Milatovic’in kazanmasının özgür ve demokratik Karadağ’ın sonu manasına geleceğini ve Karadağ’ın “Büyük Sırbistan” projesinin bir parçası haline geleceğini iddia etmişti.

Seçime katılım oranı ise yüzde 70,6 oranında oldu. Seçimlerin 19 Mart’ta yapılan birinci turunda Djukanovic yüzde 35,3, Milatovic ise yüzde 28,9 oranında oy almıştı.