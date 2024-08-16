Lige katılmama kararı aldılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lige katılmama kararı aldılar

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Samsunspor Basketbol Takımı, gerekli bütçeyi sağlayamadıkları için bu sene lige katılmama kararı aldıklarını duyurdu.

Süper Lig’den geçen yıl düşen Samsunspor Basketbol Takımı, bir süredir sponsor arayışlarını sürdürüyordu. Bugün kulüp tarafından yapılan açıklamada lige katılmama kararı alındığı belirtilirken, açıklamanın tamamında ise şu ifadeler yer aldı:

“1 Ağustos tarihinde kulübümüz tarafından Samsunspor Basketbol takımımızın geleceğini planlayabilmek amacıyla yaptığımız çağrı ne yazık ki şehrimizin önde gelen kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından karşılık bulmamıştır. Yönetim kurulumuz ve camiamız olarak görüyoruz ki yeterli tesis ve kaynak olmadığı sürece günümüz koşullarında spor organizasyonlarının sürdürülebilir olması mümkün değildir. Bu şartlarda; katılım bedelini ödememize rağmen katılmak ve mücadele etmek için gerekli bütçenin sağlanamaması sebebi ile bu sezon lige katılamayacağımızı derin bir üzüntüyle şehrimize açıklıyoruz. Bugüne kadar yanımızda olan Büyük Samsunspor Taraftarına ve Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Spor kamuoyuna duyurulur.”

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