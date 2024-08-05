Ligi sallayacak transfer. Jordan Nwora imzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Ligi sallayacak transfer. Jordan Nwora imzayı attı

Kariyerinde büyük başarılar olan Jordan Nwora sözleşmeyi imzaladı.

Jordan Nwora imzayı attı

Basketbolda ligi sallayacak transfer Anadolu Efes'ten geldi.

Anadolu Efes, kariyerinde NBA şampiyonluğu da olan Jordan Nwora ile sözmleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Milwaukee Bucks formasıyla 2020 - 2021 sezonunda NBA şampiyonluğu yaşayan forvet Jordan Nwora ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

1998 doğumlu başarılı oyuncu, üniversite eğitimini Louisville'de tamamladı ve 2020 NBA Draftı'nda Milwaukee Bucks tarafından 2. tur 45. sırada seçildi.

NBA'e yine Milwaukee Bucks takımında adım atan Nwora, 2020 - 2023 yılları arasında Bucks forması giyerken aynı zamanda NBA Gelişim Ligi G-League'de çift yönlü kontratlarla Salt Lake City Stars ve Wisconsin Herd'de oynadı.

2023 - 2024 sezonunun başında Indiana Pacers'la takaslanan Jordan Nwora, aynı sezonun ortasında Toronto Raptors'la takas edildi.

Nwora, Pacers ve Raptors 2023 - 2024 sezonunu formalarıyla 7 sayı, 2.9 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Milli Takımın tercihi 2018 yılında Nijerya'dan yana kazanan Jordan Nwora, 2019 Dünya Kupası Elemeleri'nde Mali'ye karşı 36 sayı kaydederek bir maçta en çok sayıda atan oyuncu haline geldi.

2.03 metre boyundaki Nwora, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da Nijerya Basketbol Milli Takımı'nın formasını giymişti.

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