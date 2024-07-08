Ligue 1'den sekiz kulüp iflasın eşiğinde

Ligue 1'de sekiz kulübün yeni sezon öncesinde iflas riskiyle karşı karşıya olduğu iddia ediliyor.

Yeni sezon 16 Ağustos'ta başlayacak ancak henüz yeni bir yayıncıyla anlaşma sağlanamadı.

Daha önce LFP patronu Vincent Labrune'nin sezon başına yaklaşık 1 milyar sterlin istediği söylenmişti.

LFP ş irketlerle görüşmeler yaptı ancak The Athletic, Ekim ayında 2025-2029 arasındaki beş yıllık döngüde iki ana canlı yerel paket için tek bir teklif olmadığını bildirdi .

DAZN ve beIN Sports'un yayın ihalesi konusunda potansiyel talipler arasında olduğu söyleniyordu ancak ikisi de anlaşma sağlayamadı.

Fransa'da çıkan haberlere göre ise LFP, Bouygues, SFR ve Orange ile ortaklık kurarak yeni bir televizyon kanalı kurma seçeneğini gündemine aldı.

Kylian Mbappe'nin Neymar ve son olarak Lionel Messi'nin ligden gitmesi, yayın ihalesinin istenilen ücretin altında tekliflerle karşılaşmasına neden oldu.

L'Equipe gazetesine göre , Auxerre, Lens, Nantes, Stade Reims, Montpellier, Brest, Le Havre ve Angers takımları fon sıkıntısı nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya.

Lens geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken, Brest ise geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa'nın en önemli kulüpler organizasyonunda mücadele etme hakkı kazandı.