Limandan kaçtı! Şehri birbirine kattı: 3 yaralı

İskenderun Limanı'na yurt dışından getirilen anguslarlardan 1'i, sabah saatlerinde TIR'a nakli sırasında kaçtı. Çay ve Dumlupınar Mahallelerinde koşan, araçların arasına giren angusu yakalamak için çalışma başlatıldı. Trafik akışını etkileyen ve paniğe neden olan angus, zor anlar yaşadı. Kaçan hayvanı yakalamaya çalışan 3 kişi, angusun darbeleriyle hafif yaralandı. Ekiplerin çalışması sürerken, angus henüz yakalanamadı.

ANGUS 3 SAATLİK TAKİPLE YAKALANDI

Hatay'ın İskenderun Limanı'na gemiyle getirilip, TIR'a yüklenirken kaçan angus, 3 saatlik takip sonucu yakalandı. Sakinleştirici iğne yapılarak etkisiz hale getirilen angus, görevliler tarafından bağlanıp, araca yüklenerek İskenderun Limanı'na götürülerek görevlilere teslim edildi.