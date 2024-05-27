Limon çabuk mu küfleniyor? İşte limonu israf etmeden aylarca taze tutmanın yolu

Limonlar, mutfaklarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır ve genellikle yemeklerimize lezzet katarlar. Ancak limonların çabuk küflenme eğilimi vardır ve bu da onları israf etmemize neden olabilir. Neyse ki, limonları aylarca taze tutmanın basit ve etkili yolları vardır.

LİMON NASIL SAKLANIR?

Haber7'deki bilgilere göre; Limon, oda sıcaklığında ya da yaz aylarında hızlıca bozulma eğiliminde olan bir narenciye meyvesidir. Işık ve ısıdan uzak tutulan bir limonun yaklaşık ömrü 7-8 gündür. Bu yüzden limonları buzdolabında saklamak onları taze tutmanın en iyi yollarından bir tanesidir.

Limon saklarken diğer meyveler ile birlikte saklamak en yaygın yapılan yanlışlardan birisidir. Elma, muz ya da armut gibi meyve dahi olsa limon hiçbir meyve ile birlikte saklanmamalıdır. Meyveler limonun hızlı olgunlaşmasını ve buna bağlı olarak çabuk bozulmasına sebep olabilir.

Limon saklarken dikkat etmeniz gereken bir nokta ise eğer hemen sıkmayacaksanız onları kesmemenizdir. Ortam çok sıcaksa limonları asla dışarıda muhafaza etmeyin. Buzdolabı poşeti içerisine, buzdolabının orta rafına koyarak limonları saklayabilirsiniz.

Kesilmiş limonları saklamak istiyorsanız onları buzdolabına koymadan önce streç film ile sarın. Bu sayede kesilmiş limon daha fazla su kaybetmez ve yaklaşık 3-4 gün kurumadan dayanır.

Bütün ya da kesilmiş limonunun dondurulması tavsiye edilmez. Ancak limonu dondurarak muhafaza etmek istiyorsanız limonu ince dilimler halinde keserek yağlı kâğıt serili bir tepsi ile dondurucuda dondurun. Birkaç saat sonra donan limon dilimlerini çıkarın ve dondurucu poşetlerine koyarak buzlukta saklayın. Bu şekilde dondurarak sakladığınız limonları tatlıların üzerinde süs olarak kullanabilir içeceklerinize renk katabilirsiniz.

LİMON SUYU NASIL SAKLANIR?

Limon saklamanın bir diğer yolu da onları limonun suyunu sıkarak saklamaktan geçiyor. Taze sıkılmış bir limonun tazeliğini kaybetmeden buzdolabında 4 güne kadar muhafaza edebilirsiniz.

Limon suyunu 4 güne kadar buzdolabında saklamak size kısa bir süre gibi geliyorsa onu dondurarak da muhafaza edebilirsiniz. Buzluk için uygun olan kaplara ya da buz kalıplarına limon suyunu koyarak dondurabilirsiniz. Bu şekilde gerekirse daha sonra limonata yapabilir ya da suyunu çözdürerek salatalarda kullanabilirsiniz.