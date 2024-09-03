Limon yemeden önce bilmeniz gereken 25 gerçek

Limonun Tadına Kapılıp Mideyi Üzmek!

“Limon, mide asidini dengeler,” dediklerinde her şeyi bir kenara bırakıp limona mı sarıldınız? Aman dikkat! Gastroenterolog Prof. Dr. Mide Üzmez, limonun fazla asidik yapısının mide duvarına zarar verebileceğini belirtiyor. Fazla limon tüketimi mide yanmalarına, gastrite hatta ülserlere yol açabilir. Mide yanmasıyla baş edemeyenlerin başvurduğu ilk çözüm limon olabilir ama, aslında tam tersi bir etki yaratıp midemizi daha da kızdırabilir. Midenize hak ettiği nazik davranışı göstermenin en iyi yolu, limonu ölçülü tüketmek. Zaten neden limon yerine mis gibi papatya çayı içmeyesiniz ki? Hem mideyi rahatlatır hem de limon gibi acımasız değil. Limonun mideye verdiği zararın farkında olup, onu sıkıcı bir “asit kaynağı” olarak mı hatırlayacağız, yoksa keyifli bir alternatif bulup mideyi mi sevindireceğiz?