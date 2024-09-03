Limon yemeden önce bilmeniz gereken 25 gerçek

Limon Kabuğu: Diş Çürüten Gizli Kahraman!
“Limon, C vitamini deposu, dişlere de faydalıdır!” diye düşünüyorsanız, üzgünüm, ama yanılıyorsunuz. Diş hekiminiz Dr. Can Çürükçü, limon kabuğunun diş minesi için adeta bir zımpara etkisi yarattığını söylüyor. O keskin asit dişlerinizdeki parlak mineleri bir bir aşındırır, ardından çürüklerle mücadele ederken bulabilirsiniz kendinizi. Diş çürüğü, limonun yan etkilerinden sadece biri. Bu yüzden, bir dahaki sefere limon kabuğunu ağzınıza atarken iki kere düşünün. Sahi, limonata içmek yerine sadece su içmek varken, neden dişlerinizi riske atasınız ki? Dişlerinizden olmayı göze alacak kadar limon düşkünüyseniz, bari diş fırçalama seansınızı iki katına çıkarın. Ama unutmayın, uzmanlar dişlerinizi limon kabuğuyla ovalamak yerine, diş ipi kullanmanızı tavsiye ediyor!