Limonlu su nasıl zayıflatır

İşte limonun yararları ve limon suyunun zayıflamaya etkileri hakkındaki az bilinenler...

İsa Karaarslan KAYNAK: Haber Merkezi
Limonlu su nasıl zayıflatır

C vitamini yönünden zengin olan limon, bu özelliğiyle vücudun birçok ihtiyacını karşılıyor. Peki ya limon su vücuda etkilerinin yanı sıra zayıflamada etkili mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Limon, yemeklerden salatalara beslenme listesinde sık sık yer alır. C vitamini yönünden oldukça zengin olan bu besinin vücut için de yararlı etkileri var. Peki ya limonlu su faydaları neler? Limonlu su zayıflatır mı? İşte limonlu suyun vücuda etkileri...

LİMONLU SUYUN YARARLARI

İçerisinde bulunan lavonoidler vücudu oluşabilecek iltihaba karşı korumada etkilidir.

C vitamini kaynağı olan limon, çeşitli vitaminler, mineral ve fitokimyasal bileşikleri de açısından da zengin bir besin. Bu özellikleriyle bağışıklık sistemi için oldukça önemli.

İçeriğinde vitamin ve mineralleri bolca barındırdığı için limon, vücuttaki toksinleri kolay yoldan atmaya yardımcı eder. Karındaki şişkinliği ve hazımsızlığı engeller.

Limonlu su, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Böylece vücudun temizlenmesini sağlar. Ayrıca kolesterol ve kan basıncı düzeyini de olumlu etkileyebilir.

LİMONLU SU ZAYIFLATIR MI?

Yapılan bazı araştırmalara göre egzersiz esnasından alınan C vitaminin yağ yakımını da destekleyebileceği bildirilmiştir. Bu nedenle limonlu suyun tek başına zayıflamada etkili olduğundan söz edilemez.

Ancak limon kalorisi oldukça düşük bir besin. Bu nedenle beslenmenize limonu ekleyip, tuz ve şekeri azaltabilirsiniz.

Tüketirken bunlara dikkat

Limon, tansiyon düşürücü bir etkiye sahiptir. Bu yüzden düşük tansiyon sorunu olanlar limonlu sudan uzak durmalıdır. Aksi halde çeşitli sağlık sorunları oluşabilir. Ayrıca limon, kan sulandırıcı bir etkiye sahiptir. İlaç kullananlarda mutlaka doktorlarına danışmalı.

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