Canlı yayında cinsel ilişki sesi geldi. Lineker sebebini belgesiyle açıkladı

BBC sunucusu ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in, konukları Paul Ince ve Danny Murphy ile Wolverhampton-Liverpool maçını değerlendirdiği sırada canlı yayın cinsel ilişki sesleriyle bölündü.

Yaşanan olayın ardından Lineker, sosyal medya hesabından bir cep telefonu fotoğrafı paylaşarak, "Dekor arkasına yapıştırılmış şekilde bunu bulduk." dedi ve seslerin kaynağını ortaya çıkardı.

BBC, canlı yayınlanan FA Cup programı sırasında duyulan cinsel ilişki sesleri sonrası özür diledi. Olay, Wolverhampton ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmaya ilişkin canlı yayın sırasında meydana geldi. BBC sunucusu ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in, konukları Paul Ince ve Danny Murphy ile konuştuğu anlarda, yayın cinsel ilişki sesleriyle bölündü.

Lineker gülümseyerek, "Bence birilerinin telefonuna bir şeyler gönderiliyor. Ekran başında da duyuyor musunuz bilmiyorum" dedi. BBC olayın soruşturulduğunu duyurdu.

SABOTAJI BELGESİYLE AÇIKLADI

Maçın başlamasının ardından Lineker, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Paylaştığı gönderide Lineker, "Dekor arkasına yapıştırılmış şekilde bunu bulduk" dedi ve bir cep telefonu fotoğrafı paylaştı.

Lineker olayı "sabotaj" olarak nitelemesine rağmen tweet'ine kahkaha emojisi ekledi ve bunun komik olduğunu söyledi.

BBC'DEN ÖZÜR BEKLEYENLER YANILDI

Lineker, ilk olarak bu seslerin, konuklarından birisinin telefonuna gönderilen bir videodan geldiğini sandığını açıkladı. Ancak bir noktada bunun bir şaka olduğunu anladığını dile getirdi. Yayını bölen ses Lineker'e göre öyle yüksekti ki, başkalarının konuştuğu hiçbir şeyi duymasına izin vermiyordu.

BBC sunucusu, komik bir şaka olarak nitelediği olayla ilgili BBC'nin neden özür dilediğini de sorgulayarak, "Özür dilememizi gerektirecek bir şey yok" dedi ve gülerek, "Eğer bana bu sabah, akşamki yayında bir cinsel ilişki skandalıyla ilgili konuşacağımı söyleseydiniz, dehşete düşerdim." dedi.