LinkedIn yeni yapay zeka asistanını tanıttı

LinkedIn, profesyonellerin iş bulma, bağlantı kurma ve yetenek geliştirme amacıyla kullandığı sosyal platform, yapay zeka (AI) araçlarıyla kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Yeni tanıtılan "Hiring Assistant" (İşe Alım Asistanı), iş tanımları oluşturma, adayları bulma ve onlarla etkileşim kurma gibi birçok işe alım görevini üstlenmek üzere tasarlandı.

LinkedIn, Hiring Assistant'ı AI alanındaki bir dönüm noktası olarak tanımlıyor. Şirket, bu yapay zeka asistanını büyük işletmelerle, örneğin AMD, Canva ve Siemens gibi markalarla sınırlı bir grup kullanıcıya sunmuş durumda. Önümüzdeki aylarda daha geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor.

LinkedIn, AI teknolojilerini kullanarak kullanıcılarına daha doğru bağlantı önerileri sunmayı başardı. Ancak, son yıllarda generatif yapay zekanın yükselişi, LinkedIn’i de teknoloji alanında rekabetçi kalmak için yenilikler yapmaya zorladı. Microsoft’un OpenAI ile olan iş ortaklığı sayesinde LinkedIn, öğrenme koçları ve aday sıralayıcılar gibi bir dizi araç geliştirdi.

Hiring Assistant, işe alım sürecinde insan gücünün yükünü azaltmayı hedefliyor. Adayların niteliklerini belirlemek ve iletişim kurmak için kullanıcıların tam iş tanımlarını yüklemelerine veya diğer şirketlerden beğendikleri iş ilanlarını eklemelerine olanak tanıyor. Ayrıca, üçüncü taraf başvuru takip sistemleriyle de entegre olabiliyor.

LinkedIn, Hiring Assistant’a yeni özellikler eklemeyi planlıyor; bu özellikler arasında mesajlaşma ve mülakat randevuları gibi destekler yer alıyor. LinkedIn’in, işe alım endüstrisine yönelik B2B ürünleri için tasarlanan bu araç, kullanıcılara daha verimli bir iş deneyimi sunmayı amaçlıyor.