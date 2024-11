Linkin Park'ın 2025 Dünya Turu takvimi açıklandı

Linkin Park, 2025 yılı boyunca dünya çapında 50’den fazla şehirde konser verecek. Bu tur, grubun geçen yıl birkaç tarihli konserlerinin ardından büyük bir dönüş olacak. "From Zero World Tour" adını taşıyan turnenin bilet satışları, 18 Kasım'da fan kulübü üyeleri için, 21 Kasım'da ise Kuzey Amerika'daki genel bilet satışlarıyla başlayacak. Avrupa ve Birleşik Krallık konserlerinin biletleri ise 22 Kasım'da satışa sunulacak. Grubun hayranları, konser tarihleri ve bilet bilgileri için ayrıntıları takip edebilir.

2025 Dünya Turu İle Linkin Park Sahnelere Geri Dönüyor

Linkin Park’ın 2025 turnesi, grup için önemli bir dönüm noktası olacak. 2017’deki vokalist Chester Bennington’ın trajik ölümünün ardından uzun bir ara veren grup, yeni albümleri "From Zero" ile müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Albümde, grup kurucusu Mike Shinoda’ya vokalist olarak Emily Armstrong da eşlik ediyor. Bu, gruptaki ilk albüm olma özelliğini taşıyor.

Tur, 25 Ocak 2025'te Meksiko City'deki Estadio GNP Seguros'ta başlayacak. Bu tarihten itibaren Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'da birçok konser verilecek. ABD’deki konserler, 12 Nisan'da Las Vegas'taki Sick New World Festival'de başlayacak. Ardından, grup yaklaşık bir ay boyunca ABD’de konser verecek. Orta ve Güney Amerika’ya ise ekim ve kasım aylarında geçilecek.

Turnenin önemli durakları arasında Londra'daki Wembley Stadyumu, Los Angeles’taki Dodger Stadyumu ve Tokyo’daki Saitama Super Arena yer alıyor. Ayrıca, grup, Kuzey Amerika’daki büyük arenalarda performans sergileyecek. Bunlar arasında Boston'daki TD Garden, Chicago’daki United Center ve Philadelphia’daki Wells Fargo Center gibi mekanlar da bulunuyor.

Yeni Albüm ve Konuk Sanatçılar: Linkin Park’ın Turnesi Daha da Heyecan Verici

Linkin Park, 2025 turunda sadece kendi şarkılarını değil, aynı zamanda açılış gruplarını da sahnede ağırlayacak. Queens of the Stone Age, Spiritbox, AFI, Architects, Grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA ve PVRIS gibi isimler, Linkin Park'ın turnesinde açılış yapacak. Bu geniş yelpaze, turnenin her bir konserine farklı bir heyecan katacak.

Grup, kısa süre önce Los Angeles'taki Kia Forum’da ilk konserini vererek büyük bir geri dönüş yaptı. Konser, Variety tarafından "Linkin Park küllerinden doğarak karanlık şarkılar ve neşeli bir tutumla geri döndü" şeklinde övgüyle değerlendirildi. 2025 turnesi, Linkin Park'ın küllerinden doğan bu yeni dönemin bir parçası olacak. Grubun her konseri, hem eski hem de yeni hayranlarını heyecanlandıracak.

2025 Dünya Turnesinin Konser Durakları

Linkin Park'ın 2025 Dünya Turu, dünya çapında birçok büyük şehirde konser verecek. İşte bazı önemli tarih ve şehirler:

31 Ocak 2025 | Estadio GNP Seguros – Mexico City, Meksika

3 Şubat 2025 | Estadio 3 de Marzo – Guadalajara, Meksika

5 Şubat 2025 | Estadio Banorte – Monterrey, Meksika

12 Nisan 2025 | Sick New World Festival – Las Vegas, ABD

12 Haziran 2025 | Novarock Festival – Nickelsdorf, Avusturya

28 Haziran 2025 | Wembley Stadyumu – Londra, Birleşik Krallık

29 Temmuz 2025 | Barclays Center – Brooklyn, ABD

13 Eylül 2025 | Dodger Stadyumu – Los Angeles, ABD

1 Kasım 2025 | Buenos Aires, Arjantin

8 Kasım 2025 | Rio de Janeiro, Brezilya

10 Kasım 2025 | São Paulo, Brezilya

Linkin Park’ın 2025 dünya turu, grubun müzik kariyerinin önemli bir parçası haline gelecek. Hem eski hem de yeni albümleriyle hayranlarını büyüleyecek bu turne, grubun küllerinden yeniden doğuşunun simgesi olacak.