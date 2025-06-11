Lionel Messi'den hakeme skandal sözler!

Güney Amerika Elemeleri'nde Kolombiya ile Arjantin arasında oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede tansiyon yüksekti. Maç sonu, Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Paraguaylı hakem Juan Gabriel Benitez'e sert tepki gösterdi.

Messi, "Bu senin hatan, aldığın kararlarla bütün bunlara sen sebep oldun." diyerek hakeme öfkesini dile getirdi. Mücadelede sık sık duraklamalar yaşanırken, artan gerginlik oyunun yönetimi üzerindeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Maçın kırılma anlarından biri, Enzo Fernandez'in 70. dakikada kırmızı kart görmesi oldu. Buna rağmen Arjantin pes etmedi ve Thiago Almada'nın golüyle skoru eşitledi.