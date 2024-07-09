Lise mezunları dikkat! Şartlar değişiyor

Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliği yaptığı bir tören, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımlarıyla gerçekleşti. Bu önemli etkinlikte, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Samet Güneş arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Bakan Işıkhan törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her alanda gelişmesi ve güçlenmesi için nitelikli ve eğitimli gençlere olan ihtiyacın altını çizdi. İmzalanan protokolün, gençlerin iş gücü piyasasına hazırlanmasında önemli bir adım olduğu vurgulandı.

İSTİHDAM 32 MİLYON

Işıkhan, mesleki ve teknik eğitimde işbirliği anlaşmasının imzalanmasıyla, sektörde daha verimli ve sağlıklı metodların geliştirileceğine olan inancını dile getirdi. Yapılan açıklamaya göre, oluşturulan çalışma komisyonu yedi farklı meslek dalında eşleştirme çalışmalarını tamamladı. Ayrıca, meslek lisesi mezunlarının, mezuniyet alanlarındaki İşbaşı Eğitim Programı'na katılmaları halinde, günlük cep harçlıklarının 654 liradan 850 liraya çıkarılacağı belirtildi.

Bu artışın, mezunların iş bulmalarını kolaylaştıracağı ve iş hayatına katılımlarını teşvik edeceği vurgulandı. Bakanlık, istihdamın korunması ve artırılması için gerekli adımları atmaya devam edeceğini ve gelecek dönemde de iş arayanlar ile işverenlerin yanında olacağını taahhüt etti. Işıkhan, gençlerin gelecekte Türkiye'nin yüzyılını şekillendireceğine ve bu vizyonun gerçekleşeceğine olan güçlü inancını ifade etti.

CEP HARÇLIĞI ARTIYOR

Işıkhan, mesleki ve teknik eğitimde işbirliği anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte, sektörde daha verimli ve sağlıklı metodların geliştirileceğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre, oluşturulan çalışma komisyonunun yedi farklı meslek dalında eşleştirme faaliyetlerini tamamladığı ifade edildi. Ayrıca, meslek lisesi mezunlarının, mezuniyet alanlarındaki İşbaşı Eğitim Programı'na katılmaları halinde, günlük cep harçlıklarının 654 liradan 850 liraya çıkarılacağı duyuruldu.

Bu artışın, mezunların iş bulmalarını kolaylaştıracağı ve istihdamın korunmasına katkı sağlayacağı vurgulandı. Bakanlık, gelecek dönemde de iş arayan ve işverenlere destek olmaya devam edeceğini ve Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek gençlerle birlikte, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

MESLEK VE TEKNİK EĞİTİM POLİTİKA BELGESİ YAYINLANACAK

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek ve teknik eğitim alanında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Hazırlanan yeni politika belgesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak bu hafta içinde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. Belgenin, saha çalışmaları sonucunda belirlenen ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler içerdiğini vurgulayan Tekin, mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirtti. Tekin, "Amacımız, her bireyin bir meslek sahibi olmasıdır. Buradan hareketle de bütün ortaokullarımızda zanaat atölyeleri kurulmasından başlayıp, mesleki ve teknik eğitimde sektör içi, sektöre entegre, pansiyonlu çırakların kalabildiği okullara kadar bir dizi sahadan gelen talebi hayata geçirecek adım atmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

SANAYİDE İSTİHDAM AÇIĞI

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), şehirlerde yatırım çekme ve iş alanları yaratma amacıyla kurulmuş olmasına rağmen, ağır çalışma koşulları algısı nedeniyle kadın ve genç istihdamı beklenen düzeyde değil. Kadınların OSB'lerde daha fazla çalışmasını sağlamak için destekleyici mekanizmaların oluşturulması gerektiği vurgulanıyor. Gençlerin, iş kolları ve çalışma ortamları hakkında yeterince bilgilendirilmediği için OSB'lerdeki çalışma koşullarını ağır buldukları belirtiliyor. Gençlerin kendi branşları dışında işlerde çalışmalarına yol açıyor ve sanayide nitelikli personel eksikliğinin devam etmesine sebep oluyor. Nitelikli eleman bulunamaması, sanayi için büyük bir sorun olarak öne çıkıyor.