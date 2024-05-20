Lise müdürünün dövdüğü yaşlı adam öldü

Mersin'in Toroslar ilçesinde 15 Aralık tarihinde hastaneden çıkan Ramazan Polat ve Hamdiye Polat çifti evlerine dönmek üzere belediye otobüsüne bindi.

Otobüste yer alan engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan lise müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile İsmet Turan ve oğlu, kalp pili takılı ve vücudunun sağ kısmını kullanamayan böbrek yetmezliği hastası Ramazan Polat ile eşi Hamdiye Polat’ı feci şekilde darp etti.

Olayın ardından birbirinden şikayetçi olan taraflardan İsmet Turan ile oğlu A.O.T., gözaltına alındı.

Şüphelilerden İsmet Turan tutuklandı. Önce adli kontrol şartı ile serbest bırakılan oğlu A.O.T. de bir süre sonra cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin Mersin 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 25 Mart’ta görülen son duruşmasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Turan, cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

ACI HABER GELDİ

Ülke gündemine oturan olayda saldırıya uğrayan 77 yaşındaki Ramazan Polat’ın hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Mersinhaber’in aktardığı habere göre, Polat’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.