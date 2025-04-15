Lise öğrencilerine İstanbul Valisi Davut Gül'den tehdit: Keşke dememek için...

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Lise öğrencilerine İstanbul Valisi Davut Gül'den tehdit: Keşke dememek için...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın proje okul kapsamında yaptığı atamalar öğrenciler tarafından protesto edilmeye devam ediyor. Öğrencilere İstanbul Valisi Davut Gül'den bir ‘gözdağı ’geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) proje okul uygulaması kapsamında yaptığı son atamalar, Türkiye’nin her yerinden öğrenciler tarafından protesto ediliyor.

Birçok öğretmen görevden alınarak norm fazlası ilan edilirken, öğrenciler dersleri boykot etti, mezunlar ve veliler okul kapılarında nöbete başladı.

Bazı liselerde ise lise öğrencilerini polis ablukaya aldı, öğrenciler okul ve MEB yetkilileri tarafından tehdit edildi. Yaşanan bu olumsuzlukların üzerine İstanbul Valisi Davut Gül'den öğrencilere bir ‘gözdağı ’geldi.

"KEŞKE DEMEMEK İÇİN DİKKATLİ OLUN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilere ‘Keşke dememek için dikkatli olun’ ifadelerini kullandı.

Gül’ün paylaşımı şu şekilde:

“Güvenliğiniz ve geleceğiniz her şeyden önemlidir. Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır. Bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olun. Yüreğimiz, bir gencin eğitim yerine sokakta tehlikeye atılmasına asla razı olmaz. Sizi korumak bizim sorumluluğumuzdur.

Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun. Unutmayın, bu tür gruplar kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyebilirler. Keşke dememek için dikkatli olun.”

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