Lise öğrencilerini korkutan yangın. Öğrenciler tahliye edildi

Öğrencileri korkutan yangın Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde bulunan İzzeddin Şir Anadolu Lisesinin ikinci katında sabah saat 10.00 sularında meydana geldi.

Aktarılan bilgilere göre okulun ikinci katındaki bir sınıfta elektrik panosunda bilinmeyen nedenle yangın çıkması üzerine dumanlar yükselmeye başladı.

Panodan çıkan yangını fark eden öğretmenler durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da yangına müdahale ederek kontrol altın almaya çalıştı. Bu sırada okulda bulunan öğrenciler ise hızlıca tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sınıftaki yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede tamamen söndürüldü.